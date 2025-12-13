中研院今選3名院長候選人送總統圈選　陳建仁、朱敬一有望入列

▲陳建仁、周美吟、朱敬一（由左至右）等三人，被看好會入選院長推薦名單。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝自中研院網站）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院院長遴選委員會預計今（13日）召開評議會，從至少4名推薦名單中，選出排序前3名為院長候選人，呈請總統遴選並公布最終結果。據了解，目前外界普遍看好，包括前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一、中研院副院長周美吟等三名院士會入選候選人名單，其中陳建仁又最有可能出線擔任院長。

中研院現任院長廖俊智即將在明年6月20日屆滿，中研院也在今年6月啟動第13任院長遴選作業。今年7月到9月底前公開徵求人選。根據中研院規定，院長遴選委員會共有15名委員，本屆召集人為中研院前院長李遠哲，而遴選委員會將在今天召開評議會，從至少4名推薦名單中，選出排序前3名為院長候選人，再交由總統遴選並公布最終結果。

據了解，目前傳出的4名院長候選人推薦名單，包含陳建仁、朱敬一、周美吟，以及一名工程科學組的院士。而外界普遍看好入選的3人，包括陳建仁、朱敬一、周美吟。

不具名中研院內人士看好陳建仁出線。該人士表示，陳建仁的行政歷練完整，曾任國科會主委、衛生署長等職務，更曾擔任副總統，和總統府高層關係良好，且在對抗SARS疫情等方面貢獻有目共睹，唯一可挑剔的是目前已經74歲，比起朱敬一的70歲、周美吟67歲，年紀稍微大一點。

不過，由於陳建仁曾是中研院院長遴選委員會副召集人，傳出因被推薦為院長候選人，今年9月中旬才請辭，曾遭到立委柯志恩等人質疑對其他候選人不公平，社會觀感不好，可能是變數之一。而朱敬一則被視為陳建仁強勁對手，因為朱曾任中研院副院長、國科會主委及行政院政務委員。

此外，另一名中研院人士私下表示，相較於前院長李遠哲、翁啟惠、廖俊智，李和翁都具有崇高的國際學術成就與地位，廖則擁有美國國家科學院、美國國家工程院院士、美國發明家學院及中研院等4個院士頭銜，但這次入選的3名候選人，國際學術成就不如前3任院長，不管誰出線，院長的含金量確實是下滑。