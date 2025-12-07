「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

記者任以芳／綜合報導

來自徐州的15歲高中生于聍鵬，日前走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，並捐出兩件珍貴史料，成為紀念館最年輕捐贈者之一，他搜集資料具有高歷史價值，還原的當年日軍泯滅人性罪行。

于聍鵬此次捐出兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值。一件是侵華日軍中尉山川儀仁於1937年12月18日寄往日本福島縣山川德太郎的戰地信件，信封正面清晰蓋有「南京陷落紀念」郵戳。

▲來自徐州的高一學生于聍鹏捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

信中，日軍的囂張寫下，「...我們的目的地，首都南京，終於在13日被我們攻佔了。在17日舉行了盛大的軍司令官入城式，我們接受了檢閱。

請告訴正人君，我發現了最貴的麻將，我將作為特產送給他。」其語氣中透露侵略者的狂妄，紀念館專家考證，同部隊另有士兵被證實參與南京大屠殺，此信件因此具有高度史料價值。

▲日軍「花見部隊」相冊展示侵略華北，在天津設立野戰醫院的細部。（圖／翻攝 新華社）

另一件文物為日軍「花見部隊」相冊，共收錄44張照片，展示在天津設立野戰醫院的細部，反映了侵華日軍華北方面軍某部在天津設立野戰醫院的情況，照片清晰記錄了醫院化驗室、物資室、病房的佈局，以及日軍的醫療活動和醫院工作人員的情況。

于聍鵬的收藏興趣源於6歲，受熱愛收藏的大伯影響，經常穿梭博物館與古玩市場，十年間，利用課餘時間收藏老物件，足跡遍布徐州、南京等地的古玩市場，同時通過二手線上渠道篩選，如今個人收藏已達百餘件，家中有如「小博物館」。

「最早是存壓歲錢，後來通過『以藏養藏』的方式，再用這筆錢買想要的藏品，一步步積累至今。」他說，此次捐贈的兩件侵華罪證便是通過二手交易平台尋覓所得，共花費兩萬多元人民幣（換算10萬台幣上下）。

他說，真正讓好奇心化為守護使命，是多次參訪紀念館後的震撼感受，站在遇難者遺骸前，我明白守護文物就是守護民族記憶。」他強調，此類承載民族傷痛的史料「絕不會販賣或私藏」，一拿到手便主動聯繫紀念館，希望讓更多人看見真相。

▼于聍鵬此次捐出兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值 。（圖／翻攝 新華社、人民日報）