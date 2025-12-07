　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

記者任以芳／綜合報導

來自徐州的15歲高中生于聍鵬，日前走進侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，並捐出兩件珍貴史料，成為紀念館最年輕捐贈者之一，他搜集資料具有高歷史價值，還原的當年日軍泯滅人性罪行。

于聍鵬此次捐出兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值。一件是侵華日軍中尉山川儀仁於1937年12月18日寄往日本福島縣山川德太郎的戰地信件，信封正面清晰蓋有「南京陷落紀念」郵戳。

▲▼ 來自徐州的高一學生于聍鹏、15歲高中生捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

▲來自徐州的高一學生于聍鹏捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

信中，日軍的囂張寫下，「...我們的目的地，首都南京，終於在13日被我們攻佔了。在17日舉行了盛大的軍司令官入城式，我們接受了檢閱。

請告訴正人君，我發現了最貴的麻將，我將作為特產送給他。」其語氣中透露侵略者的狂妄，紀念館專家考證，同部隊另有士兵被證實參與南京大屠殺，此信件因此具有高度史料價值。

▲▼ 來自徐州的高一學生于聍鹏、15歲高中生捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

▲▼ 來自徐州的高一學生于聍鹏、15歲高中生捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

▲日軍「花見部隊」相冊展示侵略華北，在天津設立野戰醫院的細部。（圖／翻攝 新華社）

另一件文物為日軍「花見部隊」相冊，共收錄44張照片，展示在天津設立野戰醫院的細部，反映了侵華日軍華北方面軍某部在天津設立野戰醫院的情況，照片清晰記錄了醫院化驗室、物資室、病房的佈局，以及日軍的醫療活動和醫院工作人員的情況。

于聍鵬的收藏興趣源於6歲，受熱愛收藏的大伯影響，經常穿梭博物館與古玩市場，十年間，利用課餘時間收藏老物件，足跡遍布徐州、南京等地的古玩市場，同時通過二手線上渠道篩選，如今個人收藏已達百餘件，家中有如「小博物館」。

「最早是存壓歲錢，後來通過『以藏養藏』的方式，再用這筆錢買想要的藏品，一步步積累至今。」他說，此次捐贈的兩件侵華罪證便是通過二手交易平台尋覓所得，共花費兩萬多元人民幣（換算10萬台幣上下）。

他說，真正讓好奇心化為守護使命，是多次參訪紀念館後的震撼感受，站在遇難者遺骸前，我明白守護文物就是守護民族記憶。」他強調，此類承載民族傷痛的史料「絕不會販賣或私藏」，一拿到手便主動聯繫紀念館，希望讓更多人看見真相。

▼于聍鵬此次捐出兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值 。（圖／翻攝 新華社、人民日報）

▲▼ 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念「“2025年新徵文物史料發佈會」，該館今年共徵集各類文物史料573件（套），揭示日軍侵略者在南京大屠殺期間的殘酷暴行 。（圖／翻攝 新華社、人民日報）

▲▼ 來自徐州的高一學生于聍鹏、15歲高中生捐贈南京大屠殺日軍罪證 。（圖／翻攝 新華社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台樂團主唱認了性侵！　經紀人怒開鍘：道歉聲明非常爛
快訊／嚴重車禍！　祖孫重傷雙亡
快訊／8歲兒霸凌事件延燒　賴瑞隆14：30再開記者會
IU淡妝超仙現身！　360度轉圈給拍
台人PO文向小紅書官方求救！　遭陸網狂吐槽
《苦盡》哈洗大叔機場一路大笑擊掌超嗨　潤娥收禮物暖翻
趙震雄引退！韓歌手怒護航「你們就活得很清白嗎」惹議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

直擊／台粉素質被讚爆！CORTIS機場零推擠「素顏給拍」心情好狂揮

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

更多熱門

相關新聞

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

侵華日軍南京大屠殺又有新鐵證，大陸方面昨5日公布共徵集各類文物史料573件（套），其中一封侵華日軍國崎支隊步兵第四十一聯隊士兵村田芳夫於1938年1月8日寫給父親的信，直言「南京有一座很有意思的死刑棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江衝走，真痛快」，成為揭示日軍殘暴、毫無人性的最新鐵證。

日駐中使館發布安全提醒：避免大聲說話

日駐中使館發布安全提醒：避免大聲說話

再添鐵證！陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料

再添鐵證！陸公布最新日軍南京大屠殺文物史料

妹子在南京景區穿「和服」 大媽怒逼脫衣

妹子在南京景區穿「和服」 大媽怒逼脫衣

南京大屠殺87週年　倖存者：父母死在面前

南京大屠殺87週年　倖存者：父母死在面前

關鍵字：

南京大屠殺歷史文物侵華日軍少年捐贈民族記憶

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面