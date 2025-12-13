嫌女友美食街點486元奢侈！　傳LINE討錢被譏：鹽酥雞後檸檬魚男

▲男網友「吃美食街 女友點到$753很奢嗎？」。（圖／翻攝Dacrd，下同）

記者葉國吏／綜合報導

之前「鹽酥雞男」引起廣泛討論，如今又出現檸檬魚男。一名男網友在Dcard透露，11日和女友在百貨美食街用餐，因女友選了最貴的泰式套餐還加點蝦餅，導致兩人餐費高達753元超出預算。他事後要求女友分攤費用，沒想到卻遭對方已讀不回，男網友發文討拍反被酸爆。

這位男網友表示，當天他和女友一起逛街肚子餓，因剛發了獎金，便主動提出要請女友吃飯，還親自挑了泰式料理店。他原本以為美食街價格都差不多200元一份，沒想到女友一口氣點了最貴的檸檬魚套餐，還升級套餐、再加一份大份蝦餅，讓他當下就意識到這餐超出預期。

▲男網友事後跟女友討錢，結果被已讀不回。

男網友坦言，自己平常薪水不多，和女友也一直是AA制分帳，這次請客就花了700多元，讓他有點失落。他表示，女友似乎沒替他這個「掏錢買單的人」設想，讓他感到很不是滋味。

回家之後，男網友越想越不對勁，就用Line告知女友覺得這餐太貴，沒想到女友直接反駁：「你自己說要請客，店也是你挑的，點餐時也沒說不行，現在才要錢很奇怪吧！」女友最後已讀不回也不接電話。網友討論兩極，有人支持女方認為「請客就別計較」，也有人挺男方，直言美食街消費能到四五百元真的誇張，更有網友笑稱繼鹽酥雞男之後又出現了檸檬魚男、「感覺是致敬鹹酥雞的創作文」。

