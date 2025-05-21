顧問公司翻譯伸狼爪！車內強吻襲胸女移工　判1年半還要驅逐出境

▲一名外籍翻譯猥褻同鄉女移工，遭判刑1年半並驅逐出境。（示意圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

基隆地方法院近日審結一起強制猥褻案件，一名在管理顧問公司擔任翻譯與生活輔導員的越南籍男子，涉嫌於2023年11月間，藉職務之便在車內對一名越南籍女移工強制猥褻。法院審理後認定罪證明確，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年6月，並於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

根據判決書，被告范成文（越南姓名：PHAM THANH VAN）任職於艾肯管理顧問公司，負責協助外籍移工來台後的生活適應與行政事務。案發當天，他載著兩名越南籍移工前往銀行開戶，業務辦理完畢後，先將其中一名男移工送返工廠，隨後獨自載女被害人返回公司。

途中，范男以收取積欠服務費為由，將車輛停在新北市瑞芳區頂坪路偏僻地點，進入車後座與女移工併坐，開始誇讚對方外貌，並趁機強吻及襲胸。所幸女子手機突然響起，他才作罷。

女被害人返抵公司後情緒激動，向主管與親姊哭訴遭遇，隨即由公司陪同報案。范男雖於偵訊及法庭上矢口否認犯行，聲稱當時只是為了說明費用及關心對方生活情況才坐至後座，辯護人並主張女子神態自然，疑為誣告謀取賠償。但法官認為其辯詞與證據相悖，無法採信。

法院審酌監視器畫面與證人證詞後指出，案發後女子曾出現哭泣、恐懼等反應，並主動求助信賴對象，其情緒反應與性侵害被害人特徵相符，足以證實其遭遇。另從畫面可見兩人雖同行返回公司，但全程保持距離、無親密互動，與范男所言明顯不符。

法院指出，范男身為翻譯與生活輔導員，卻藉職務與語言優勢侵犯同鄉女子身體自主，行為嚴重違反社會倫理。由於其為外籍人士，經宣告有期徒刑後，依法不宜繼續留台，因此裁定於服刑完畢或赦免後驅逐出境。