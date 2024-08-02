凱米颱風狂炸彰化！縣府發泡水汽機車輔助　最高2萬元

▲凱米颱風時彰化路面淹水，民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

凱米颱風狂炸南台灣，造成彰化縣多處淹水，彰化縣政府為減輕縣民車輛維修費及損害負擔，依據實際受損金額慰助，汽車每輛最高慰助新台幣2萬元，機車每輛最高慰助新台幣2千元。

彰化縣政府指出，因凱米颱風挾帶大量雨勢，加上大潮，造成彰化縣有淹水災情，為減輕縣民車輛受凱米風災影響的維修費及損害負擔，縣府提供現金慰助，泡水受損車輛依據實際受損金額慰助，並以汽車每輛最高慰助新台幣2萬元，機車每輛最高慰助新台幣2千元，且以一次申請為限，採從寛從速原則，有需求的鄉親，從即日到8月31日17時00分前，都可以到車輛所有人戶籍或設籍所在地之公所申辦，並請檢具相關證明。

▲彰化慰助凱米泡水汽機車，最高2萬元 。（圖／翻攝自彰化縣政府）

民政處表示，只要是設籍彰化縣且領有汽(機)車行車執照之自然人或公司法人、團體，於凱米颱風期間，因車輛泡水發生損失，可依照「彰化縣政府慰助凱米颱風泡水車輛實施計畫」規定，向車輛所有人戶籍或設籍所在地之公所申辦。

相關申請表件請至彰化縣政府民政處網站（網址：https://reurl.cc/Ll3ZA7）下載，如有問題請洽彰化縣政府民政處，電話：04-7531725或04-7531729，或撥04-7531999彰化縣政府為民服務專線。