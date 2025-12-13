麥當勞吃到「生雞塊」超噁！他酸店家給券了事　業者道歉認疏失

▲有網友在麥當勞吃到生雞塊。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞食安出包！有網友在Threads上發文表示吃到「生雞塊」，吐出來才發現「超噁」，但店家只給券了事。貼文曝光後掀起超高討論，麥當勞今日致歉，坦承是因作業疏失導致雞塊炸製時間未完全，後續將加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再發生。

一名網友發文詢問：「麥當勞新品嗎？長這麼大第一次吃到生雞塊。」並曬出雞塊照片，可以看到雞塊中間全是生雞肉顏色，他表示吞了1塊後咬到第2塊時吐出來，剩下其他2塊也都是生的，「超噁！吃進去不對勁，找紙袋還沒給衛生紙。」他打給店家還僅得到提供優惠券下次兌換，忍不住嘲諷說：「感覺不是很嚴重的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...



貼文一出立刻引發熱議，不少人留言「這是很嚴重欸，給券了是你這直接通報衛生局」、「驚恐」、「滿扯的，這種雞塊能夠不炸熟有夠扯，都是SOP代表店員根本沒順著走，所以才出事的」、「我以為雞塊本身就是熟的，只是加熱而已⋯居然有生的」、「超嚴重」。

對此，麥當勞今日回應：「麥當勞重視顧客用餐經驗，經查，該顧客所反映之情事，係因作業疏失，產品炸製時間未完全所致。對於顧客拿到不符炸製標準產品，餐廳主管接獲反映後，立即表達誠摯的歉意。同時嚴正要求餐廳，務必遵守標準作業程序，並於出餐前確實檢視產品品質；後續將持續加強餐廳管理及人員訓練，避免類似情事再次發生。」