XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治

▲英國發生超大型惡霸犬（XL bully）咬人致死案件。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國柴郡（Cheshire）發生憾事，84歲老翁麥考爾（John McColl）突遭一隻逃脫的超大型惡霸犬（XL bully）攻擊，警方趕到現場後連開19槍才擊斃犬隻。不過，他送醫搶救並治療1個多月後，依然傷重不治。

悲劇發生在今年2月24日傍晚6時40分左右，受害者麥考爾獨自步行返家，正在沃靈頓（Warrington）住宅區街道上行走時，巧克力棕色惡霸犬托雷托（Torreto）突然從附近房屋內逃出，對他發動致命攻擊。

《每日郵報》指出，麥考爾被犬隻撕咬後承受「嚴重且改變一生的傷勢」，送醫治療1個多月後，仍於3月30日宣告不治。

事實上，英國禁養超大型惡霸犬，而托雷托的主人並未依法登記。柴郡警官羅伯茨（Mark Roberts）證實，他一共開了19槍才擊斃犬隻並制止攻擊。警方同時射殺了屋內另1隻疑似惡霸犬，並帶走第三隻較小型犬隻。

▲84歲受害者搶救月餘依然不治。（圖／翻攝柴郡警方）

31歲飼主加納（Sean Garner）被指控飼養危險失控犬隻致死罪、無證飼養惡霸犬等罪名，但4月在利物浦皇家法院（Liverpool Crown Court）否認所有指控。此案下次審判定於明年3月23日，雖然他被法官准予保釋，但條件包括「任何情況下都不得前往沃靈頓」。

另據BBC報導與政府官網資料，英國目前禁止飼養比特犬、日本土佐鬥犬、阿根廷杜高犬、巴西菲勒獒犬、超大型惡霸犬，禁令生效前已經飼養的犬隻必須登記，在公共場所戴嘴套，並且飼養在安全環境中。

英國政府也發布指南，協助人們識別超大型惡霸犬，因為它實際上並非育犬協會官方認可品種，僅被定義為「擁有肌肉發達的身體與方正的頭部，就其體型而言，具有極大力量與爆發力的一種大型犬隻」。