　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治

▲▼超大型惡霸犬（XL bully）。（圖／VCG）

▲英國發生超大型惡霸犬（XL bully）咬人致死案件。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

英國柴郡（Cheshire）發生憾事，84歲老翁麥考爾（John McColl）突遭一隻逃脫的超大型惡霸犬（XL bully）攻擊，警方趕到現場後連開19槍才擊斃犬隻。不過，他送醫搶救並治療1個多月後，依然傷重不治。

悲劇發生在今年2月24日傍晚6時40分左右，受害者麥考爾獨自步行返家，正在沃靈頓（Warrington）住宅區街道上行走時，巧克力棕色惡霸犬托雷托（Torreto）突然從附近房屋內逃出，對他發動致命攻擊。

《每日郵報》指出，麥考爾被犬隻撕咬後承受「嚴重且改變一生的傷勢」，送醫治療1個多月後，仍於3月30日宣告不治。

事實上，英國禁養超大型惡霸犬，而托雷托的主人並未依法登記。柴郡警官羅伯茨（Mark Roberts）證實，他一共開了19槍才擊斃犬隻並制止攻擊。警方同時射殺了屋內另1隻疑似惡霸犬，並帶走第三隻較小型犬隻。

▲▼XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治。（圖／翻攝柴郡警方）

▲84歲受害者搶救月餘依然不治。（圖／翻攝柴郡警方）

31歲飼主加納（Sean Garner）被指控飼養危險失控犬隻致死罪、無證飼養惡霸犬等罪名，但4月在利物浦皇家法院（Liverpool Crown Court）否認所有指控。此案下次審判定於明年3月23日，雖然他被法官准予保釋，但條件包括「任何情況下都不得前往沃靈頓」。

另據BBC報導與政府官網資料，英國目前禁止飼養比特犬、日本土佐鬥犬、阿根廷杜高犬、巴西菲勒獒犬、超大型惡霸犬，禁令生效前已經飼養的犬隻必須登記，在公共場所戴嘴套，並且飼養在安全環境中。

英國政府也發布指南，協助人們識別超大型惡霸犬，因為它實際上並非育犬協會官方認可品種，僅被定義為「擁有肌肉發達的身體與方正的頭部，就其體型而言，具有極大力量與爆發力的一種大型犬隻」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治

美軍罕見海上突襲！　中國「赴伊朗貨輪」印度洋遭攔截

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治

美軍罕見海上突襲！　中國「赴伊朗貨輪」印度洋遭攔截

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

大咖導演詐Netflix上億！狂買豪車、加密貨幣　恐被關90年

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

【我就想抱著睡！】婦人堅持領130萬理由超瞎 警民勸阻講到嘴快破

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

日登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝屍體拖行軌跡

「淫魔富商」私照曝　川普、柯林頓全入鏡

更多熱門

相關新聞

9月嫩嬰在家　遭XL惡霸犬活活咬死

9月嫩嬰在家　遭XL惡霸犬活活咬死

英國威爾斯格溫特郡一名9個月大男嬰瓊特（Jonte William Bluck），本月2日在家中遭父親布拉克（Jarrod Bluck）飼養的XL型惡霸犬攻擊致死。驗屍官17日調查此案，初判死因為頭部壓迫性外傷，符合犬隻咬傷特徵。

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

33公斤惡霸犬撞飛大門　奴才傻眼

通緝犯遛惡霸犬遭槍殺　鄰居惋惜：他人很好、有禮貌

通緝犯遛惡霸犬遭槍殺　鄰居惋惜：他人很好、有禮貌

屏東惡霸犬曾沒入　出獄又咬傷狗

屏東惡霸犬曾沒入　出獄又咬傷狗

惡霸犬拆水管阻雨　帶回家媽笑翻

惡霸犬拆水管阻雨　帶回家媽笑翻

關鍵字：

惡霸犬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面