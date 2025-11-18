被煙火嚇到！9月嫩嬰在家　遭爸爸養的「XL惡霸犬」活活咬死

▲ 瓊特在家遭寵物狗咬死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯格溫特郡一名9個月大男嬰瓊特（Jonte William Bluck），本月2日在家中遭父親布拉克（Jarrod Bluck）飼養的XL型惡霸犬攻擊致死。驗屍官17日調查此案，初判死因為頭部壓迫性外傷，符合犬隻咬傷特徵。

根據《每日郵報》，事發於建築工人布拉克位於羅吉特（Rogiet）的住處，鄰居稱當時正值煙火節，可能是附近施放煙火使這隻6歲的黑色雄性XL惡霸犬受到驚嚇而失控攻擊。瓊特頭部遭嚴重咬傷，送醫途中不治身亡。

地區驗屍官法默（Rose Farmer）說明，「瓊特於2025年11月2日不幸過世」，「他在父親家中時遭家犬咬傷，送往格蘭奇大學醫院途中死亡」，案件將延至明年8月開庭審理。

格溫特警方逮捕一名30多歲男子及一名20多歲女子，涉嫌管理危險失控犬隻致死及疏忽照顧兒童罪名，現已交保等待傳喚，涉案的惡霸犬則已依法撲殺。

助理總警司湯森（Vicki Townsend）稱調查仍在進行中，呼籲民眾勿臆測案情。當地社區也發起募款協助家屬，原定目標3500英鎊在24小時內達成，目前已超過7100英鎊。