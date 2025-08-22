高雄通緝犯出門遛惡霸犬遭槍殺　鄰居驚惋：他為人和善有禮貌

▲惡霸犬外觀與比特犬相似，但個性溫和。（示意圖／翻攝自動物保護資訊網）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨7時許傳出槍響，51歲羅男出門遛狗，在家門前遭埋伏，並以槍口抵住頭部及頸部等要害處擊發，羅男當場身亡，槍手已經逃離，警方循線追捕中。據鄰居所述，羅男養了一隻惡霸犬，常在公園遛狗，為人和善客氣，沒想到會發生這種事。

初步調查，羅男是詐欺、竊盜通緝犯，與兇手疑似有債務糾紛。依據現場監視器畫面，兇手駕駛白色自小客車在羅男家旁的公園埋伏，待羅男早上6時許出門遛狗時下車與他談判，2人發生爭執，兇手對羅男開12槍，初步勘驗羅男頭部、頸部、胸部共中5槍。

兇手犯案後駕駛一輛ＢＭＷ白色自小客車逃離現場，全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，將羅男手機交由鑑識科調查，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及有無相關共犯。

▲▼高雄左營行刑式槍殺，男子倒臥血泊亡，槍手開白色BMW逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

羅男住家旁就有一個公園，據經常一起溜狗的鄰居所述，羅男養了一隻惡霸犬，外觀與比特犬相似，但性格溫和，他幾乎每天都很早起床遛狗，為人和善有禮貌，遇到都會打招呼，很訝異發生這種事。