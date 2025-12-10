　
地方 地方焦點

新北松年大學成果展登場　侯友宜：持續學習樂活人生

▲新北松年大學成果展登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜大讚長輩們展現出來的活力，同時鼓勵長者多學習、多運動，享受健康樂活的人生。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府長期推動銀髮學習，今（10日）松年大學舉辦動態成果展，包含國標舞、旗袍舞、異國風情舞蹈及樂器合奏等共20個表演節目，展現長者學習成果。新北市長侯友宜大讚長輩們展現出來的活力，同時鼓勵長者多學習、多運動，享受健康樂活的人生。

▲新北松年大學成果展登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市政府長期推動銀髮學習，10日松年大學舉辦動態成果展，包含國標舞、旗袍舞、異國風情舞蹈及樂器合奏等共20個表演節目，展現長者學習成果。

侯友宜表示，新北市65歲以上人口於今年11月底已達80萬3,768人，占全市人口19.86%。為提供長者終身學習及社會參與的機會，市府開辦松年大學、銀色奇肌班、長青學苑等課程，今年共2,079班，逾7萬人參與，讓長輩們透過學習充實自我、保持活躍。此外，市府也持續強化社區互助網絡，設置銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，協助長者在新北在地安老樂活。

社會局說明，市府推廣「新五老運動」至各據點、社區，鼓勵長者參加幸福生涯、心靈支持、健康養生等講座，實踐老「有所用、有所為、有所學、有所樂、有所望」理想。松年大學設有春、秋兩季班，於每年2月及8月招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名參加。

▲新北松年大學成果展登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜表示，為提供長者終身學習及社會參與的機會，市府開辦松年大學、銀色奇肌班、長青學苑等課程，今年共2,079班，逾7萬人參與。

職場安全+勞權雙保障　侯友宜：讓勞工在新北放心打拚

職場安全+勞權雙保障　侯友宜：讓勞工在新北放心打拚

新北市政府今（10日）舉行市政會議，由勞工局以「安全職場、幸福城市」為題進行專題報告，說明市府在職災預防及強化企業韌性上守護職場安全的成果，讓新北市在失能傷害頻率表現上，連續六年獲得六都最佳。市長侯友宜表示，市府以「職場安全防護」、「勞動權益保障」及「因應職場新挑戰」積極打造安全職場環境、守護勞工權益，讓勞工朋友都能平安工作、安心照顧家庭，讓新北市成為勞工安心、安居的幸福城市。

耶誕燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡亮點

耶誕燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡亮點

保儀大夫聖誕千秋　劉和然參拜祈市政順利

保儀大夫聖誕千秋　劉和然參拜祈市政順利

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

新北優良公寓大廈評選出爐　侯友宜：讓城市更宜居

社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

社后橋陸閘軌道12／15起夜間施工　啟動單向通行管制

新北市銀髮松年大學

