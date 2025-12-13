嗆家破人亡！運將開計程車衝進車行還縱火　恐怖瞬間畫面曝光

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區（13）日上午10時許，一輛計程車突然高速衝進中崙路一間汽車保養廠，整輛「小黃」撞破鐵門後闖進店內，同時車內已起火燃燒，火舌竄出、濃煙狂冒，現場瀰漫刺鼻汽油味，嚇壞周邊民眾。而小黃撞擊的瞬間畫面也曝光，當時有兩名員工險些被撞上，十分驚險。

▲▼賴姓司機駕駛小黃衝撞車行。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

這輛小黃撞進車行後，員工發現車內有火光，趕緊拿滅火器滅火，並通報119將肇事司機救出。

目擊者指出，駕駛疑似在車內潑灑汽油並引火，然後緊催油門撞進車行，瞬間爆出熊熊火光，車行內零件、設備被波及燒毀，場面宛如電影情節。消防人員獲報趕抵，迅速佈水線撲滅火勢，並將駕駛救出送醫。

警方初步了解，賴姓計程車司機（65歲）疑因頻繁肇事，遭保險公司拒絕承保，與車行之間爆發嚴重糾紛，過去甚至曾怒嗆要讓車行人員「家破人亡」，未料怨氣未消，竟演變成衝撞車行並引火的極端行徑。

目前該名司機已被送往醫院急救，因傷勢嚴重一度失去意識，正在插管搶救中，詳細動機與事發經過仍待警方進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995