生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開心談完婚事！男友家人「66萬聘金卻狂拖延」　她心寒：婚禮剩3周

▲男友家人66萬聘金還沒給。（示意圖／ETtoday資料照）

▲男友家人66萬聘金還沒給。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

婚事原本象徵喜氣與祝福，卻因聘金遲遲未到，讓準新娘心情大受影響。一名女網友表示，今年男友家人來提親，過程氣氛融洽，雙方也達成共識，聘金為66萬元，嫁妝則以新車或裝潢等方式彈性選擇，並說好明年1月婚禮前會給錢，如今卻一再拖延，讓她感到不被尊重，「請問這有什麼解嗎？感受真的很差。」

原PO在Dcard發文，今年男友與雙方家長到她家提親，已談妥聘金與嫁妝內容，兩邊家長都認為，這筆錢是給新人的祝福，婚後會直接交給新人，作為小家庭的啟動基金。

由於男方一家長期居住在國外，資產也多在海外，當初雙方曾討論，為避免跨國轉帳臨近婚期出現變數，希望能在1月婚禮前先將聘金匯入。不過，隨著婚禮只剩不到三周，男方家不斷拖延，要等到明年1月再處理，讓原PO感到不被尊重，「明明可以盡快處理的事，為什麼一直拖，男友也多次提醒他爸媽了，但他爸媽依然只說時間到了就會轉錢。」

原PO補充說明，聘金與嫁妝對她而言，不只是金錢問題，而是象徵雙方家人對這段婚姻的祝福與支持，就像敬茶時給紅包的意義一樣。若最後改由男友自行補上，雖能解決現實問題，卻讓她覺得少了原本談妥的心意與儀式感。

她表示，雙方家庭經濟狀況皆屬小康，男方家庭近十年來每年出國旅遊的花費，遠高於66萬元，因此這次的拖延，更讓她感到不解與受傷，也讓她不知道未來該以什麼樣的心態面對男友的父母。

貼文曝光，網友紛紛表示，「聘金延遲，嫁妝也延遲，就這樣」、「你未婚夫沒你想像的有錢，你要確定喔，預期的落差，會是未來離婚的主因」、「沒誠意、不遵守信用，可以不用結了」、「那不要結了，疙瘩已經有了」、「66萬有什麼好拖的」、「66萬如果看清對方家長，也是滿便宜的，不拿聘金更有底氣，未來公婆有事一概讓老公去處理就好」。

開心談完婚事！男友家人「66萬聘金卻狂拖延」　她心寒：婚禮剩3周

