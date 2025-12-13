　
社會 社會焦點 保障人權

國1小貨車、賓士3車追撞！肇事駕駛棄車落跑　目擊者：是逃逸移工

▲▼彰化縣彰化市路段昨(12)發生3車追撞事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣彰化市路段昨發生3車追撞事故，肇事駕駛疑為逃逸移工落跑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化縣彰化市路段昨(12)發生3車追撞事故！一輛小客車在國道1號南向198公里出口匝道撞上前方小貨車，導致小貨車又撞上前方賓士，造成後方車流堵塞，事發後肇事小客車駕駛卻從國道落跑。有網友將過程發上網，指該肇事者為「逃逸外勞」。對此，警方表示將調閱影像並通知車主到案說明，肇事逃逸無人受傷，最高將處3000元以下罰鍰、吊扣駕照3個月。

據了解，該小客車於12日13時42分行經國道1號南向198公里出口匝道時，因不明原因撞上前方44歲黃男駕駛的小貨車，導致黃男又撞上前面37歲李姓男子駕駛的賓士而肇事。警方到場排除事故，並為黃、李酒測，酒測值均為0，但肇事小客車駕駛卻趁機落跑。

有目擊民眾指稱，該輛肇事小客車和現場另一輛小客車上疑皆為逃逸外勞，事發後肇事駕駛逃離現場，另一輛小客車也不顧民眾攔阻，急速駛離。對此，警方表示該車是否與車禍有關，尚待進一步調查。

警方也呼籲用路人，發生事故請依規定報案，並依據警方指引處置，若發生事故導致有人傷亡，除交通違規外，並可能觸犯刑法第185-4，駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化事故國道追撞逃逸外勞交通肇事警方調查

