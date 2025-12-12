羅文嘉：鹹粥嬤孫子應檢討　該給他「處罰」不是關心

▲鹹粥嬤的愛孫返家，吃豬腳麵線。（圖／賴清美議員提供）



記者蔡紹堅／台北報導

彰化鹹粥阿嬤的孫子因涉及詐騙案在中國大陸服刑一年，於近日返台，但求職卻四處碰壁。對此，海基會秘書長羅文嘉12日表示，阿嬤的孫子應該要好好檢討，因為傷害了阿嬤，也傷害了被詐欺的人，該得到的不是鼓勵與關心，而是法律的處罰。

羅文嘉在海基會例行記者會上提到，海基會從事兩岸人民救援、支援的工作，是落實憲法保障的人民基本權利，但那不意味海基會支或肯定任何詐欺犯罪的行為。

羅文嘉說，他在很多場合都提醒國人，如果有人說到中國大陸從事哪些工作，短期可以大幅獲利，那絕對不要去，「如果你已經成年了，選擇要去，你傷害的不只是那些被詐欺的受害者，同時你也傷害到你自己在台灣的親人，當你的親人這麼緊張、焦慮的時候，你有沒有想過，你做這些事情到底應不應該？對不對？」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉強調，他希望國人能夠理解，海基會所做的事情是支持每個人在憲法保障的基本人權，以及政府該做的；但是對於從事詐欺違法行為的任何集團、個人也好，應該是堅決的依法來處理，這樣的態度應該很清楚。」

對於彰化鹹粥阿嬤的孫子，羅文嘉認為，這位孫子應該要好好的自我檢討，「他做的事情傷害了阿嬤，也傷害了被詐欺的人，應該給他的不是鼓勵、不是關心，而是法律該有的處罰。」

羅文嘉還說，鹹粥阿嬤真的很可憐，該被關心的是阿嬤，而不是阿嬤的孫子，「孫子已經成年了，應該要為自己的行為負責，好好想一想為什麼讓自己的阿嬤難過，社會也應該要有個是非的標準，不要讓價值混淆。」