大陸 大陸焦點 特派現場

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷　車輛大排長龍還可合照惹議

▲廣東江門一處加油站安排穿著清涼的模特兒站台促銷活動，引起外界熱議。（圖／翻攝微博）

▲廣東江門一處加油站安排穿著清涼的模特兒站台促銷活動，引起外界熱議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東江門一間加油站以「清涼女模」站台促銷「雙十二」活動，吸引車輛大排長龍與民眾圍觀拍照，但也因模特兒穿著清涼、場所特殊而惹議。當地監管部門到場後，遂要求立即整改，並指出相關行為或違反廣告法規範。事件引起網路熱議，有人認為是正常宣傳手法，也有人質疑此類方式不適合在加油站出現。

▲廣東江門一處加油站安排穿著清涼的模特兒站台促銷活動，引起外界熱議。（圖／翻攝微博）

《大風新聞》報導，12月11日上午，江門市江海區江海二路美孚加油站推出「雙十二」促銷，現場排隊加油的車輛絡繹不絕。多名車主發現，油槍旁站著身材姣好的女模特，不少人拍照上網，也有人上前合影，使活動迅速在當地引起熱議。

對此，加油站相關人員表示，本次促銷僅為吸引目光，未料引發爭議，相關線上宣傳已撤下。

據了解，當地公安與市場監管部門在話題發酵後前往一探究竟，當執法人員到場時，模特兒已被警方勸離。江門市場監督管理局指出，加油站屬特種作業區域，安全要求高，安排模特兒站台不適合在此類場所進行。

▲廣東江門一處加油站安排穿著清涼的模特兒站台促銷活動，引起外界熱議。（圖／翻攝微博）

此外，該行為涉嫌違反《廣告法》第九條第七項關於不得妨礙公共秩序或違背良好風尚的規定，當地市監局已向油站發出《責令改正通知書》，督促其規範宣傳活動。

有網友認為類似手法在車展常見，不必小題大做；也有油站從業者強調，加油站安全風險高，營銷方式應更為謹慎。

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷　車輛大排長龍還可合照惹議

廣東一處加油站請清涼女模站台促銷　車輛大排長龍還可合照惹議

相關新聞

台東縣加油站油氣回收查核全數合格

台東縣加油站油氣回收查核全數合格

空氣中看不見、聞不到的揮發性有機物（VOCs），是形成臭氧的重要前驅物之一，也涉及人體健康風險，其中加油作業過程所產生的油氣揮發，是常見但不易察覺的污染來源。台東縣環境保護局今年針對台東市發油量較高的10家加油站進行油氣回收設備功能檢測與查核，結果均符合規範，顯示縣內加油站油氣回收設備維持良好效能，有效降低污染疑慮。

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1萬」　房產專家驚呆

房市寒冬！建案拚了「跳1下折1萬」　房產專家驚呆

新北男高樓墜落倒臥車道　頭部重創不治

新北男高樓墜落倒臥車道　頭部重創不治

「誠品生活時光」年底全數收攤

「誠品生活時光」年底全數收攤

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

頒錯了！廣東模特兒大賽真正后冠是她 大媽是「太太組」冠軍

關鍵字：

江門加油站模特兒促銷清涼

