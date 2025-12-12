受訪一半「手伸女記者領口」！　波蘭議員噁行全放送

▲波蘭議員把手伸到女記者領口，宣稱要關掉麥克風 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

波蘭國會議員史庫基維奇（Wojciech Skurkiewicz）10日在國會大廈接受電視台採訪時，突然把手伸到女記者胸前，企圖關閉對方夾在領口的麥克風，離譜行徑全被鏡頭拍下。

《太陽報》等外媒報導，TVP電視台記者朵布洛茲-奧拉茲（Justyna Dobrosz-Oracz）表示，波蘭未能積極參與烏克蘭和談努力，在這個議題上，史庫基維奇卻忽視事實、操弄資訊。

史庫基維奇似乎被這番話激怒，直言「別表現得好像妳腦袋裡裝的是花生而不是大腦」，隨後多次伸手試圖關閉朵布洛茲-奧拉茲胸前的麥克風，對方立刻後退並堅定表示，「請不要碰我」、「請不要侵犯我的人身尊嚴」。

????????In Poland, a journalist’s conversation with a senator suddenly turned into a scandal: “Please do not touch me.”



The confrontation broke out in the corridors of the Polish Sejm during a discussion about ending the war in Ukraine and Poland’s alleged absence from the negotiation… pic.twitter.com/XJqTADGz0j — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

對此，史庫基維奇宣稱記者「反應過度」，但朵布洛茲-奧拉茲回應，「不，是你反應過度」，隨即結束採訪。

史庫基維奇隸屬的右翼民粹政黨「法律與公正黨」（PiS）2023年失去政權，近年面臨貪腐和違法指控。相關畫面流出後，在社群媒體掀起撻伐，波蘭網友諷刺表示，「如果連應付一場訪問都要碰觸記者脖子，那你或許不應該參與關於戰爭與和平的任何決策」。

波蘭公民聯盟（KO）議員布雷伊札（Krzysztof Brejza）譴責此粗魯行為，並向倫理委員會提出檢舉。參議員約恩斯基（Dariusz Joński）批評，「PiS政治人物每天都在失控，但這種行為也太令人髮指了。」歐洲議會議員加修克-皮霍維奇（Kamila Gasiuk-Pihowicz）諷刺，當事實與PiS論述不符時，「他們就關掉麥克風。」

ETtoday新聞網提醒您：拒絕性騷擾，請撥打110、113。