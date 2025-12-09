失聯5年女兒向父要錢被拒　「18天狂打1377通電話」被判刑

記者黃翊婷／台北報導

女子小芸（化名）與家人失聯5年，後來突然聯繫並向父親討要金錢，被拒絕之後竟在短短18天內狂打1377通電話騷擾，因而觸法。台北地院法官日前審理之後，認為小芸犯後仍一再檢討家人，未能面對自己的錯誤，也未見悔意，最終依犯強制未遂罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲小芸向父親要錢被拒，竟狂打電話騷擾。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸在外生活5、6年，期間鮮少與家人聯絡，今年5月間她因缺錢花用，向父親討要金錢被拒絕，竟在18天內撥打1377通電話，有些通話甚至選在晚上11點、凌晨1點等時間，後來還直接跑到住處外面要求父親給錢，但父親還是不答應。

小芸到案之後辯稱，電話都是父親叫她打的，原本家人說好要給她錢，卻突然變卦，不接電話也不說原因，她才會使用另一個手機門號以及未知號碼撥打，結果他們不僅不接，還報警把她抓進警局。

不過，台北地院法官認為，小芸撥打電話的次數、時間，已經影響到家人的正常生活及睡眠，並非一般社會通念所認為的手機正常使用方式，況且在雙方通訊紀錄中，都是小芸主動撥打電話給父親，父親均未接聽，這顯然與她的說詞不符；再者，她自稱多年與家人沒有聯繫，實在難以期待她會出於擔憂父母安危，而突然撥打電話關心。

法官表示，小芸是四肢健全的成年人，如果缺錢花用，應當努力尋找工作，而不是在要求家人給錢被拒絕之後，用這樣的方式騷擾家人，考量到她在庭訊時仍一再檢討家人，未能面對自己的錯誤，也未見悔意，但父親仍為她求情，最終依犯強制未遂罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。