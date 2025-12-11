　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為何「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解　網猜1原因：根本不需要

▲▼ 台南超商貼公告，「禁止攜帶丹丹漢堡」 。（圖／記者林悅攝）

▲原PO納悶，為何丹丹漢堡只收現金。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

網搜小組／劉維榛報導

南部人氣速食「丹丹漢堡」除了餐點美味，尤其價格實惠，是許多觀光客到訪必吃的美食。而一名網友納悶發問，「為什麼丹丹漢堡都不收行動支付？」文章一出，網友一致回應，主因是手續費高、利潤被壓縮，「刷卡要被抽成，開支付就會漲價」、「生意好得不得了，不缺行動支付」。

一名網友在PTT表示，現在速食店設備電子化，以麥當勞、肯德基來說，店內都有設置叫號螢幕，出餐也會在螢幕顯示餐點品項，反觀有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡堅持只收現金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO納悶求問大家，「有沒有為什麼丹丹死不開放行動支付的八卦？」

留言區立刻炸開，網友一致點出關鍵原因，「推出行動支付的話，東西就會漲價了啊，傻傻的」「刷卡要被抽手續費啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」、「抽成會反映到價格，吃得就不是粗飽...是尊榮了」、「要手續費啊，而且南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「給第三方手續費=漲價，店家不想給第三方抽錢很合理」。

一名網友還分析，「電子支付是要付手續費的，看他們的售價很多都不是5、0當尾數的，代表成本控制很緊，也是一直不在北部展店的原因，房租導致售價不可能同步」。

也有網友直呼，「朋友開店，說行動支付抽成比信用卡還高」、「主要他們不需要靠電子支付來拓展客源」、「單都接不完了，幹嘛要被第三方抽手續費」、「50嵐台南之前也是都不開放電子支付啊，後來才勉強開放LINE Pay」。

事實上，原本只收現金的台南50嵐，在去（2024）年悄悄開放LINE Pay支付管道，當時不少網友笑虧，「終於不用為了買50嵐去領錢了」、「本來覺得台南50嵐可以刷載具就已經很先進了，沒想到真的又進化了」、「說實話，身為觀光之都台南，行動支付普及速度有點太慢」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明3地降雨機率增　冷氣團周六報到「下探10度」
快訊／台積電帶頭殺！　台股狂瀉失守2萬8
陸87歲書畫大師范曾自爆「喜獲獨子」 失聯風波後首現身北京
快訊／才結婚1年...賴佩霞女婿驚傳病逝
LINE「1功能」訊息瞬間乾淨！　一票人驚實用：現在才知道
快訊／里長尋人聞到臭味　破門驚見男已死亡
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」!　被霸氣攬入懷…勾腳緊抱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華信每周五推國內線優惠　越捷航空明將釋出0元機票

快訊／12:49宜蘭規模4地震　「4縣市有感」最大震度1級

台大泳后丁妹「度寶寶蜜月」　和老公對望放閃！露孕肚超美

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人驚嘆實用：現在才知道

青年百億圓夢「赴韓見習K-pop」　賴清德：每人都是下一個周子瑜

小紅書禁一周！他實測「手機還能使用」曝2可能性：結果更多人用

「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台迎接2026　八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅跨年輕旅行首選

為何「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解　網猜1原因：根本不需要

饗食天堂瘋傳「3月進駐嘉義」！耐斯王子大飯店回應了：洽談中

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

華信每周五推國內線優惠　越捷航空明將釋出0元機票

快訊／12:49宜蘭規模4地震　「4縣市有感」最大震度1級

台大泳后丁妹「度寶寶蜜月」　和老公對望放閃！露孕肚超美

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人驚嘆實用：現在才知道

青年百億圓夢「赴韓見習K-pop」　賴清德：每人都是下一個周子瑜

小紅書禁一周！他實測「手機還能使用」曝2可能性：結果更多人用

「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台迎接2026　八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅跨年輕旅行首選

為何「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解　網猜1原因：根本不需要

饗食天堂瘋傳「3月進駐嘉義」！耐斯王子大飯店回應了：洽談中

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

美媒曝美軍恐無力保台　行政院：持續強化防衛能力是最必要工作

搶當灶咖大賽樂團冠軍！FTISLAND承諾常來台灣　1月台大體育館開唱

快訊／台股收盤大跌375.98點　台積電跌30元至1470

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂掃樓　5.4億再吞「太子行旅」

10年4度酒駕被抓！賴帳「18萬罰單」公寓被查封　男嚇傻分8期繳清

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　2名工人慘遭活埋！

外媒曝鄧愷威有意出戰WBC　經紀公司：參賽仍待多方評估

總預算卡關減稅福利、婚育宅等政策恐受影響　行政院再籲立院速審

再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

台南女警執勤遭斧頭偷襲撕裂傷　黃偉哲到派出所親慰：暴力絕不寬貸

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

生活熱門新聞

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

媽驚見女兒屁股「爬出蟯蟲」　半夜掏3、4隻嚇爛

「入冬最強」首波大陸冷氣團　恐連3天跌破10度

大胃王女神「花火節開燈站拍」被罵爆！　遭疑外遇網紅

明變天！　「雨最大」地區曝

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人現在才知道

冷氣忘關4天被罰1萬2500！勞動部回應了

今晨最低11.6度！明雨區擴大　3地防大雨

更多熱門

相關新聞

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

丹丹漢堡大灣店昨天開幕

丹丹漢堡在南部知名度高，有「速食南霸天」之稱，開店近30年歷史的大灣店搬家，新門市昨天正式開幕，粉專「台南式 Tainan Style」貼出店內照片，將品牌吉祥物「丹丹鳥」形象發揮得淋漓盡致，打造出一個充滿童趣的用餐空間，讓網友直呼「好可愛」、「根本觀光景點」。

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回

女二手店300元買醜小豬撲滿 內藏6萬元

女二手店300元買醜小豬撲滿 內藏6萬元

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

炸雞漢堡「加10元多1件」！速食店本周優惠整理　桶餐下殺56折

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

關鍵字：

丹丹漢堡行動支付現金手續費漲價利潤速食

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

年輕人5大最厭惡的員工福利

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面