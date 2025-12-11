為何「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解　網猜1原因：根本不需要

▲原PO納悶，為何丹丹漢堡只收現金。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）



網搜小組／劉維榛報導

南部人氣速食「丹丹漢堡」除了餐點美味，尤其價格實惠，是許多觀光客到訪必吃的美食。而一名網友納悶發問，「為什麼丹丹漢堡都不收行動支付？」文章一出，網友一致回應，主因是手續費高、利潤被壓縮，「刷卡要被抽成，開支付就會漲價」、「生意好得不得了，不缺行動支付」。

一名網友在PTT表示，現在速食店設備電子化，以麥當勞、肯德基來說，店內都有設置叫號螢幕，出餐也會在螢幕顯示餐點品項，反觀有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡堅持只收現金。

對此，原PO納悶求問大家，「有沒有為什麼丹丹死不開放行動支付的八卦？」

留言區立刻炸開，網友一致點出關鍵原因，「推出行動支付的話，東西就會漲價了啊，傻傻的」「刷卡要被抽手續費啊，利潤會降低」、「餐飲業利潤很薄，不想再被抽手續費」、「抽成會反映到價格，吃得就不是粗飽...是尊榮了」、「要手續費啊，而且南部人沒什麼在行動支付，都用現金居多」、「給第三方手續費=漲價，店家不想給第三方抽錢很合理」。

一名網友還分析，「電子支付是要付手續費的，看他們的售價很多都不是5、0當尾數的，代表成本控制很緊，也是一直不在北部展店的原因，房租導致售價不可能同步」。

也有網友直呼，「朋友開店，說行動支付抽成比信用卡還高」、「主要他們不需要靠電子支付來拓展客源」、「單都接不完了，幹嘛要被第三方抽手續費」、「50嵐台南之前也是都不開放電子支付啊，後來才勉強開放LINE Pay」。

事實上，原本只收現金的台南50嵐，在去（2024）年悄悄開放LINE Pay支付管道，當時不少網友笑虧，「終於不用為了買50嵐去領錢了」、「本來覺得台南50嵐可以刷載具就已經很先進了，沒想到真的又進化了」、「說實話，身為觀光之都台南，行動支付普及速度有點太慢」。