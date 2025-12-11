國3南和美段驚險追撞！轎車輪胎打滑停中線　後車直撞釀4傷

▲國3南向192K追撞車禍。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號南向192K和美路段昨(10日)深夜發生一起驚險追撞事故！一輛轎車因輪胎問題故障在中線車道，遭到後方車輛猛烈追撞，兩車分別受到毀損，造成4人輕傷送醫。事故現場於半小時內迅速排除，未造成嚴重回堵，肇事原因仍由國道警方調查中。

追撞車禍發生在晚間10時13分，國道3號南向192公里處。國道警方初步調查，24歲康姓駕駛開車行經外側車道時，因輪胎異常打滑，車輛故障後停於中線車道。隨後，行駛在後方中線車道的28歲蘇姓駕駛疑似未及時注意前方路況，閃避不及直接追撞康男車輛。

▲國3南向192K發生2車追撞車禍。（圖／國道警方提供）

撞擊力道導致雙方駕駛及車上兩名乘客，共4人受輕傷，2車分別車頭及車尾皆撞到變形毀損。國道警方獲報後立即通知彰化縣消防局，將傷者送往彰化基督教醫院救治，所幸均無大礙。事故現場在晚間10時46分完成排除，未造成明顯車流回堵。

有關詳細肇事經過與責任歸屬仍待調查釐清。警方也特別提醒用路人，行駛國道時應隨時注意車前狀態，並保持安全距離，同時務必養足精神再上路。若因未注意車前狀況而肇事，導致他人重傷或死亡，將依法吊扣或吊銷駕照，切勿輕忽。