　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

▲▼南韓光州廣域市西區正在興建的「光州代表圖書館」11日下午鋼鐵結構崩塌，2人仍下落不明。（圖／VCG）

▲南韓光州廣域市西區正在興建的「光州代表圖書館」11日下午鋼鐵結構崩塌，2人仍下落不明。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州廣域市西區治平洞興建中的「光州代表圖書館」，昨（11）日下午1時58分鋼鐵結構坍塌，4名施工人員慘遭活埋，其中2人已確認死亡，另2人仍下落不明。事故現場因鋼鐵結構傾斜、混凝土脆弱，加上光州寒流來襲，搜救隊員無法安全進入，消防當局決定暫停搜救工作。

根據《韓聯社》、《News1》，事故發生後，消防單位與搜救隊立即展開搶救，但由於倒塌的鋼筋、混凝土殘骸交錯堆積，現場情況極度危險。倒塌的鋼筋密集纏繞，搜救隊員必須動用切割器、鏟子及小型工具，一點一點清除殘骸，逐步靠近疑似埋藏工人的地下空間。

同時，由於混凝土在倒塌後逐漸硬化，搜救難度隨著時間經過而增加。為延緩混凝土固化，現場人員持續灑水降溫，但搜救仍在高度緊張與風險中進行。

事故現場結構極不穩定。一名搜救隊員指出，傾斜的鋼筋結構隨時可能再度倒塌，風一吹就出現搖晃，頭頂與腳底下均有尖銳鋼筋，若要安全進入搜救非常困難，這場搜救無疑仍將與時間賽跑。

▲▼南韓光州廣域市西區正在興建的「光州代表圖書館」11日下午鋼鐵結構崩塌，2人仍下落不明。（圖／VCG）

▲光州代表圖書館鋼鐵結構崩塌，恐還有再度坍塌風險。（圖／VCG）

家屬對施工安全問題表達強烈不滿。遭活埋的68歲高姓工人負責鋼筋施作，工作資歷超過50年。他66歲、在家中排行老三的胞弟高大碩（音譯）透露，現場根本沒有安全通道，且樑柱間距過寬，懷疑存在不實施工與設計缺失。他怒批，「如此豆腐渣工程，萬一完工後學生在圖書館讀書時發生坍塌，後果不堪設想」。

高大碩也擁有超過30年的施工經驗，透露過去也曾受兄長教導工作。他走訪現場後表示，「聽說直到進行水泥鋪設作業後，才開始搭建鷹架，我聽完簡直是氣炸了！我哥非常喜歡工作，受到許多人尊敬。我現在只希望我哥能夠趕快被發現，然後去該去的地方。」

現年60歲的么弟高成碩（音譯）也同樣擁有資深的施工經驗。當聽聞事故消息後，他從京畿道龍仁市火速南下趕往光州。他目睹事發監視器影像後透露，當時1樓施工人員中，有5人向左逃生存活，而試圖往右避難的2名工人則被倒塌的混凝土砸中，其中一人疑似就是其兄長。

▲▼位於南韓光州廣域市西區治平洞、正在興建中的「光州代表圖書館」，11日鋼鐵結構崩塌。（圖／達志影像／newscom）

▲▼正在興建中的「光州代表圖書館」，11日鋼鐵結構崩塌。（圖／達志影像／newscom）

▲▼位於南韓光州廣域市西區治平洞、正在興建中的「光州代表圖書館」，11日鋼鐵結構崩塌。（圖／達志影像／newscom）

另一位家屬補充，事故可能與基礎工程與設計不良有關。倒塌的48公尺長樓層，僅在兩端設置支撐柱，中間缺乏支撐，承重不足導致整體結構垮塌。他強調，即使在建築業資源充足的南韓，也罕見出現如此缺乏安全管理與施工標準的現場。

光州代表圖書館工程耗資516億韓元（近新台幣11億元），該地前身為垃圾焚化廠，工程原定2022年9月開工、預計2026年4月完工，地上2層、地下2層，總面積約1萬1286平方公尺，目前工程進度約達73%。先前，由於原承包商資金問題，施工曾中斷並由共同承包商接手，導致工程延遲3個月。

目前，消防當局已於今（12）日上午宣布暫停搜救至下午6時，將優先進行現場鋼結構的加固與穩定作業，待安全措施完成後再恢復搜救。

►快訊／韓光州圖書館「崩塌」！4名工人慘遭活埋　1人獲救後死亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南消防局長突請假未上班　提出辭呈
學生「0成本抽成」遭拒嗆炸雞店　逢甲：強化學生社會素養
快訊／爭法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回
辦雙城論壇簡舒培嗆「龜孫子」　蔣萬安笑回：這三個字留給議員
股票慘賠2億！9歲男童遭勒頸陳屍車內　韓40歲父墜樓亡
快訊／日本外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺
打假球！網球員遭禁賽20年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

中國籲勿赴日！4成日本企業直言「沒影響」　最新調查出爐

她選擇在家分娩「失血過多亡」！　醫院耗盡血庫救不回

韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

41歲辣媽抱怨丈夫床事不行　「對兒子朋友下手」露胸猥褻被捕

日本外海6.7強震！　新加坡駐日大使館：遠離海邊

華郵：川普擬「放寬大麻藥物管制」　50多年來最大改革

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

天冷容易吃飯後昏沉　醫教5招防「暈碳」：早餐避免飯糰配奶茶

快訊／台南消防局長李明峯驚爆閃辭　市府證實但「尚未批准」

台中2高山農場楓紅直擊！福壽山旅宿甫整修　武陵巨型聖誕樹超美

是陳珊妮沒看錯！　「跨界日劇搭檔宮澤理惠」笑虧：會不會毀掉NHK

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

微短劇爆紅贏在「不說教」！圈內人爆製作秘辛：拿中國爆款短劇來改

聽台獸醫解釋「寵物溝通」！加拿大獸醫吃驚：這根本沒這職業

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／爭京華城案法庭直播失敗　柯文哲提抗告遭高院駁回

不是黑道片!8+9的戀愛實境秀　互看不爽就打架

國際熱門新聞

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

即／日本青森外海6.7地震！最大震度4

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒後墜樓

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多熱門

相關新聞

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

日本青森縣外海12日發生規模6.7強震，在發布海嘯注意報之後，第一波海嘯已抵達日本。8視界新聞網報導，新加坡駐日本大使館12日發布通告，提醒在日本的新加坡公民注意地震和海嘯風險。

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

三摺機Galaxy Z TriFold在韓開賣　5分鐘搶光

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮

28歲台男「走私大麻」闖沖繩被逮

關鍵字：

日韓要聞南韓光州光州代表圖書館崩塌坍塌

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面