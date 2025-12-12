韓光州圖書館鋼構崩塌！4工人活埋「2死2失蹤」　搜救受阻喊暫停

▲南韓光州廣域市西區正在興建的「光州代表圖書館」11日下午鋼鐵結構崩塌，2人仍下落不明。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓光州廣域市西區治平洞興建中的「光州代表圖書館」，昨（11）日下午1時58分鋼鐵結構坍塌，4名施工人員慘遭活埋，其中2人已確認死亡，另2人仍下落不明。事故現場因鋼鐵結構傾斜、混凝土脆弱，加上光州寒流來襲，搜救隊員無法安全進入，消防當局決定暫停搜救工作。

根據《韓聯社》、《News1》，事故發生後，消防單位與搜救隊立即展開搶救，但由於倒塌的鋼筋、混凝土殘骸交錯堆積，現場情況極度危險。倒塌的鋼筋密集纏繞，搜救隊員必須動用切割器、鏟子及小型工具，一點一點清除殘骸，逐步靠近疑似埋藏工人的地下空間。

同時，由於混凝土在倒塌後逐漸硬化，搜救難度隨著時間經過而增加。為延緩混凝土固化，現場人員持續灑水降溫，但搜救仍在高度緊張與風險中進行。

事故現場結構極不穩定。一名搜救隊員指出，傾斜的鋼筋結構隨時可能再度倒塌，風一吹就出現搖晃，頭頂與腳底下均有尖銳鋼筋，若要安全進入搜救非常困難，這場搜救無疑仍將與時間賽跑。

▲光州代表圖書館鋼鐵結構崩塌，恐還有再度坍塌風險。（圖／VCG）

家屬對施工安全問題表達強烈不滿。遭活埋的68歲高姓工人負責鋼筋施作，工作資歷超過50年。他66歲、在家中排行老三的胞弟高大碩（音譯）透露，現場根本沒有安全通道，且樑柱間距過寬，懷疑存在不實施工與設計缺失。他怒批，「如此豆腐渣工程，萬一完工後學生在圖書館讀書時發生坍塌，後果不堪設想」。

高大碩也擁有超過30年的施工經驗，透露過去也曾受兄長教導工作。他走訪現場後表示，「聽說直到進行水泥鋪設作業後，才開始搭建鷹架，我聽完簡直是氣炸了！我哥非常喜歡工作，受到許多人尊敬。我現在只希望我哥能夠趕快被發現，然後去該去的地方。」

現年60歲的么弟高成碩（音譯）也同樣擁有資深的施工經驗。當聽聞事故消息後，他從京畿道龍仁市火速南下趕往光州。他目睹事發監視器影像後透露，當時1樓施工人員中，有5人向左逃生存活，而試圖往右避難的2名工人則被倒塌的混凝土砸中，其中一人疑似就是其兄長。

▲▼正在興建中的「光州代表圖書館」，11日鋼鐵結構崩塌。（圖／達志影像／newscom）

另一位家屬補充，事故可能與基礎工程與設計不良有關。倒塌的48公尺長樓層，僅在兩端設置支撐柱，中間缺乏支撐，承重不足導致整體結構垮塌。他強調，即使在建築業資源充足的南韓，也罕見出現如此缺乏安全管理與施工標準的現場。

光州代表圖書館工程耗資516億韓元（近新台幣11億元），該地前身為垃圾焚化廠，工程原定2022年9月開工、預計2026年4月完工，地上2層、地下2層，總面積約1萬1286平方公尺，目前工程進度約達73%。先前，由於原承包商資金問題，施工曾中斷並由共同承包商接手，導致工程延遲3個月。

目前，消防當局已於今（12）日上午宣布暫停搜救至下午6時，將優先進行現場鋼結構的加固與穩定作業，待安全措施完成後再恢復搜救。

