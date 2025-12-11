　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

▲▼ 俄羅斯影子艦隊油輪Dashan。（圖／路透）

▲油輪Dashan船尾爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國家安全局與海軍10日聯手在黑海襲擊俄羅斯影子艦隊油輪Dashan，派出「海上寶貝」（Sea Baby）攻擊無人艇展開襲擊，油輪發生爆炸，嚴重受損。影片顯示，油輪爆炸的位置就在船尾，炸出火球，濃煙竄出。

基輔獨立報、CNN等報導，這是烏克蘭兩週內第三起針對俄羅斯運油船的打擊行動，懸掛科摩羅群島旗幟的油輪Dashan當時正高速駛向俄羅斯諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），穿越烏克蘭專屬經濟區，應答器處於關閉狀態，隨後遭受攻擊。

▲▼ 俄羅斯影子艦隊油輪Dashan。（圖／路透）

▲無人艇靠近之後，油輪船尾發生爆炸。（圖／路透）

影片顯示，無人艇靠近之後，油輪船尾發生多起大爆炸，冒出濃煙。烏克蘭安全局消息人士透露，油輪Dashan嚴重受損。現階段尚不清楚油輪當時載運的貨品，以及這起攻擊事件是否造成漏油。

根據烏克蘭國家安全局估算，油輪Dashan價值約3000萬美元，單次航程通常可運載價值6000萬美元的石油產品。此前，油輪Dashan已遭歐盟、英國、加拿大、澳洲和瑞士制裁，原因是協助俄羅斯運輸石油。

▲▼ 俄羅斯影子艦隊油輪Dashan。（圖／路透）

▲油輪Dashan價值約3000萬美元，先前已遭多國制裁，原因是協助俄羅斯運輸石油。（圖／路透）

烏克蘭這次對油輪Dashan發動的攻擊，是針對俄羅斯影子艦隊及其相關石油基礎設施所進行的一連串行動之一；俄羅斯一直利用懸掛不同國旗的油輪，秘密向客戶運送石油，並公然違反西方制裁。消息人士透露，在過去這兩周期間，這已經是第三艘遇襲的影子艦隊油輪，這些船隻曾助克里姆林宮規避國際制裁。

前烏克蘭國家安全局成員伊凡·斯圖帕克（Ivan Stupak）分析，針對俄國影子艦隊的這一連串行動旨在使貿易風險過高，嚇阻船東進入俄國黑海港口裝載石油。11月28日，烏軍曾用無人艇襲擊俄國油輪卡伊洛斯號（Kairos）和維拉特號（Virat）；9月24日，烏克蘭也曾攻擊俄羅斯一處石油碼頭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」　私下真實互動全被拍
快訊／新北21歲裝潢工午休後「找不到人」　頭顱破裂慘死
獨／賴清德明邀51位綠委便當會　擬討論爭議法案攻防、副署爭議
曾豪駒赴MLB談徵召細節　經典賽43人名單「全員點頭」
賴佩霞女婿「換心失敗」逝世！　她憤怒哽咽：這麼好的年輕人
政院拍板人工生殖法　對象擴大女性同婚、單身婦女
余天罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機隨身行李超重？　旅遊達人傳授「1密技」：10年沒被罰過

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

路透：台灣外交部次長吳志中12月密訪以色列

血壓飆到254！他每天狂飲「8罐能量飲料」　中風後遺症8年還沒好

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　4名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

搭機隨身行李超重？　旅遊達人傳授「1密技」：10年沒被罰過

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

路透：台灣外交部次長吳志中12月密訪以色列

血壓飆到254！他每天狂飲「8罐能量飲料」　中風後遺症8年還沒好

快訊／南韓光州圖書館「施工崩塌」　4名工人慘遭活埋！

性侵未成年少女！韓「N號房」淫魔趙主彬追加判刑出爐　須入獄47年

政府嚴格控管！越南修法「全面禁稀土原礦出口」　明年起上路

瑞士選美小姐遭殘殺！　丈夫冷血肢解「丟攪拌機還溶屍」

緬甸軍方空襲醫院　至少31死68傷

墨西哥祭新關稅！亞洲1400項商品「最重課50%」　開鍘中國汽車

雙城論壇縮短為2天1夜　蔣萬安：中央清楚市政交流無涉政治

羅東球場還未在中職名單內！　蔡其昌看新聞嚇一跳澄清：沒人來申請

31歲俄羅斯人妻玩Tinder！連劈2男搞上床　小王傳訊：需要被調教

《GTA 6》開除31名員工驚動英國首相　「深感憂慮」立即啟動調查

民歌巨星齊聚屏東！齊豫+鄭怡領軍開唱　千禧公園12/20重現青春年代

UNDER ARMOUR攜手東超聯賽　深耕亞洲籃球推動青年培育

Key捲入「打針阿姨」風波！　《我獨》粉絲齊發聲明要求親自釋疑

工程品質再獲肯定！玉里高寮大橋獲金安獎　震災復建最後梁合攏

聲明稿／外界所稱縣府「拒絕編列光復災害經費」為不實指控

搭機隨身行李超重？　旅遊達人傳授「1密技」：10年沒被罰過

【鳳山命案】檳榔攤闆娘遭砍亡　女兒相驗痛哭跪地

國際熱門新聞

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

快訊／挺台灣、限川普削弱北約　美眾院通過近1兆美元國防授權法

五角大廈機密簡報：美國恐難保台

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

Fed降息美股收高近500點　台積電ADR漲逾2％

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

2025全球國家影響力排行出爐！　台灣擠進前20名

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

更多熱門

相關新聞

美軍空降登船扣押油輪　委內瑞拉：海盜行為

美軍空降登船扣押油輪　委內瑞拉：海盜行為

美國總統川普10日宣布，美軍在委內瑞拉外海扣押一艘受到制裁的大型油輪，更放話「我們會把石油留下來」，引發委國政府強烈抗議。

丹麥首度列美國為潛在安全風險

丹麥首度列美國為潛在安全風險

澤倫斯基：很快會向美國提交20點方案　最快本周有消息

澤倫斯基：很快會向美國提交20點方案　最快本周有消息

普丁私生子曝光？練體操畫面瘋傳

普丁私生子曝光？練體操畫面瘋傳

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

關鍵字：

烏克蘭油輪無人艇黑海俄羅斯俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

年輕人5大最厭惡的員工福利

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

說話不算話星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面