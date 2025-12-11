烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

▲油輪Dashan船尾爆炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國家安全局與海軍10日聯手在黑海襲擊俄羅斯影子艦隊油輪Dashan，派出「海上寶貝」（Sea Baby）攻擊無人艇展開襲擊，油輪發生爆炸，嚴重受損。影片顯示，油輪爆炸的位置就在船尾，炸出火球，濃煙竄出。

基輔獨立報、CNN等報導，這是烏克蘭兩週內第三起針對俄羅斯運油船的打擊行動，懸掛科摩羅群島旗幟的油輪Dashan當時正高速駛向俄羅斯諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），穿越烏克蘭專屬經濟區，應答器處於關閉狀態，隨後遭受攻擊。

▲無人艇靠近之後，油輪船尾發生爆炸。（圖／路透）

影片顯示，無人艇靠近之後，油輪船尾發生多起大爆炸，冒出濃煙。烏克蘭安全局消息人士透露，油輪Dashan嚴重受損。現階段尚不清楚油輪當時載運的貨品，以及這起攻擊事件是否造成漏油。

根據烏克蘭國家安全局估算，油輪Dashan價值約3000萬美元，單次航程通常可運載價值6000萬美元的石油產品。此前，油輪Dashan已遭歐盟、英國、加拿大、澳洲和瑞士制裁，原因是協助俄羅斯運輸石油。

▲油輪Dashan價值約3000萬美元，先前已遭多國制裁，原因是協助俄羅斯運輸石油。（圖／路透）

烏克蘭這次對油輪Dashan發動的攻擊，是針對俄羅斯影子艦隊及其相關石油基礎設施所進行的一連串行動之一；俄羅斯一直利用懸掛不同國旗的油輪，秘密向客戶運送石油，並公然違反西方制裁。消息人士透露，在過去這兩周期間，這已經是第三艘遇襲的影子艦隊油輪，這些船隻曾助克里姆林宮規避國際制裁。

前烏克蘭國家安全局成員伊凡·斯圖帕克（Ivan Stupak）分析，針對俄國影子艦隊的這一連串行動旨在使貿易風險過高，嚇阻船東進入俄國黑海港口裝載石油。11月28日，烏軍曾用無人艇襲擊俄國油輪卡伊洛斯號（Kairos）和維拉特號（Virat）；9月24日，烏克蘭也曾攻擊俄羅斯一處石油碼頭。