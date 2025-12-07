媽媽「整理一大袋衣服」送無家阿嬤！她很感動...真相網笑翻

▲媽媽整理出一些衣服。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家黃大米在臉書上分享，她日前詢問媽媽，是否有不要的外套，可以送給無家的阿嬤？結果幾天後，媽媽便整理出很多衣服出來，讓她覺得很感動，豈料，當她打開紙袋後，才明白媽媽是在幫別人斷捨離。貼文曝光後，引起網友討論。

黃大米在臉書粉專上發文表示，她日前詢問媽媽，是否有不要的外套，可以送給住在公園、無家的阿嬤，媽媽當時拿出來幾件很久沒穿的外套，但看了看，卻捨不得送出去，所以又放回衣櫃。

黃大米說，後來她整理了一些衣服送給阿嬤們後，替她們拍了幾張照片，並拿給媽媽看，結果隔天，媽媽就整理出很多衣服，要讓她拿去送給阿嬤。當時，她內心很感動，想著媽媽終於受到她影響，學習到幫助別人的快樂，並且懂得斷捨離。

豈料，當黃大米打開裝衣服的紙袋，才發現裡面裝的「都是我的衣服」，而不是媽媽的衣服，這時她才明白，原來最痛快的斷捨離，是幫別人斷捨離。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「媽媽很無私的大愛，連女兒的衣服都完全捨得」、「真有想法，你的作法感動著妳媽媽」、「丟別人的東西我也是快狠準，丟自己的東西會邊回憶邊整理，又放回去」、「大米媽太可愛啦」、「媽媽好有智慧喔」、「媽媽真可愛」、「像極了我媽」。