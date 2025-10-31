　
買1股台積電「按成1張」他嚇到飆髒話！半年後...爽賺65萬了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝） 

▲黃大米的粉絲現在賺了65萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電股價已經來到1500元上下，知名作家黃大米就在臉書上分享粉絲的故事，當事人4月時，本來想幫女兒買1股台積電就好，結果沒想到竟按成1張，讓他嚇了一大跳。如今，台積電股價來到1500元，由於他至今未賣出，所以等於賺了65萬元。

黃大米在臉書粉專上分享粉絲的故事，川普今年4月時，因一些言論，致使股市跌停，所以當事人那時就想著，要幫女兒買1股台積電，結果因為很快就成交，所以他還心想怎麼這麼好買？

之後當事人點進去對帳單看，便忍不住罵了髒話，原來他按成了1張。緊接著，他便打給營業員，想說先賣一張自己的股票，來補這個烏龍，當時他真的感受到，什麼叫「心臟要停掉的感覺」。不過，營業員說他賣不掉，因為前面有幾萬張在排隊賣，目前只能存錢進去。

於是，當事人便湊錢，讓女兒有了一張台積電，他也透露，自己買的價格是850元，且留到現在都沒賣。黃大米對此就說，這真是烏龍富貴命，台積電現在的價格是1500元，等於這位粉絲已經賺了65萬元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「重點是留到現在沒賣」、「四月那時候有買到的人都賺到」、「真的是富貴命耶，我也買在8百多，不過我買50股而已」、「我心裡有好多個早知道啊」、「那也要留得住，很多人買錯，隔天就賣出了，也賺不到這麼多」、「買零股都要小心翼翼，好怕按錯」。

10/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

