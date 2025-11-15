一次就捐1000萬！有錢阿姨「都有1共同點」　網點頭：很低調

▲很多有錢人都很低調。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有錢人在穿著打扮上，會有什麼特色呢？近日作家黃大米發文分享，她朋友發現公司內有買房的大哥，大多穿著公司的Polo衫；另個朋友則注意到，捐錢的阿姨大多手上拿著環保購物袋，這就讓她心想，似乎很難從外表察覺出來這個人是否有錢。貼文曝光後，引起討論。

黃大米在臉書粉專上發文表示，她有個朋友說，他們公司有好幾間房子的大哥，平時都是穿著公司發的Polo衫；另個朋友在基金會工作，她說很多一次捐1、2000萬元的阿姨，領感謝狀都穿得像要去買菜一樣，手上拿著環保購物袋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米對此表示，她聽完朋友說的話之後，心想說不定Polo衫和環保購物袋才是真正帶財的吉祥物，應該要買一下！她也說，真正的有錢人似乎很難從外表辨認出來，而那些看起來好像很有錢的人，其實也沒這麼有錢。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真正的有錢人都很低調」、「購物袋才是真正的百寶袋」「沒錯，他們真的都很樸實」、「這是真的，非常認同」、「外表無法斷定這個人有沒有錢，心理富有、保持一顆善良的心就是有錢人了」。

還有網友分享，「有個很有錢的親戚，她的機車坐墊還是破的。如果看到她騎的機車，根本不會覺得她是有錢人」、「而且都還會帶個即使表面刮傷生鏽還繼續使用的萬年保溫杯」、「這是真的耶，我有一個很有錢的朋友都騎腳踏車耶」。