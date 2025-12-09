　
地方 地方焦點

新北保儀大夫聖誕千秋慶典　副市長劉和然參拜祈市政順利

▲保儀大夫聖誕千秋 劉和然參拜祈市政順利。（圖／新北市民政局提供）

▲劉和然與出席貴賓一同扶轎祈福，希望市政推動順利、百姓安康。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（8）日適逢農曆十月十九日保儀大夫聖誕千秋慶典，新北市副市長劉和然一早前往新莊西盛庄福德宮參拜，祈求市政順利推展、百姓安居樂業，同時向廟方表達感謝之意，肯定其多年來對地方的關懷與無私奉獻。

劉和然表示，本次慶典由西盛庄福德宮與在地團體共同舉辦。福德宮是新莊重要信仰中心，長期投入公益慈善，每年捐助低收入戶及弱勢家庭白米與生活物資，也提供急難救助金扶助弱勢；自2015年至2025年間更多次獲頒「新北市績優宗教團體」，充分展現宗教力量回饋社會的正向能量。

▲保儀大夫聖誕千秋 劉和然參拜祈市政順利。（圖／新北市民政局提供）

▲劉和然表示，西盛庄福德宮是新莊地區重要的信仰中心，長期致力公益慈善事業。

保儀大夫俗稱「尪公」，為唐朝名將張巡的封號，民間信仰中常與同為唐代名將的許遠（保儀尊王）合祀，又稱「雙忠」。西盛庄福德宮迄今已有181年歷史，原為石造土地公廟，因信徒增加，於民國94年擴建為現今兩層樓格局，一樓主祀土地公，二樓奉祀保儀大夫，形成「樓下土地公、樓上保儀大夫」的獨特配置。

民政局指出，為延續地方文化與傳統，市府今日特別舉辦「保儀大夫（尪公）聖誕千秋敬獻法會」，以感謝保儀大夫一年的庇佑，並祈求來年風調雨順、國泰民安。此外，除新莊西盛庄福德宮外，新北市汐止區忠順廟、深坑區集順廟及平溪區三聖宮等廟宇亦奉祀保儀大夫，歡迎民眾前往參拜祈福。

▲保儀大夫聖誕千秋 劉和然參拜祈市政順利。（圖／新北市民政局提供）

▲農曆10月19日保儀大夫聖誕千秋慶典，副市長劉和然一早前往新莊參拜。

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

