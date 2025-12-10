打造職場安全+勞權雙保障　侯友宜：讓勞工在新北放心打拚

▲新北市勞工局榮獲「2025年度勞動部職業災害勞工協助事項業務輔導評鑑」優等，10日在市政會議上獻獎。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（10日）舉行市政會議，由勞工局以「安全職場、幸福城市」為題進行專題報告，說明市府在職災預防及強化企業韌性上守護職場安全的成果，讓新北市在失能傷害頻率表現上，連續六年獲得六都最佳。市長侯友宜表示，市府以「職場安全防護」、「勞動權益保障」及「因應職場新挑戰」積極打造安全職場環境、守護勞工權益，讓勞工朋友都能平安工作、安心照顧家庭，讓新北市成為勞工安心、安居的幸福城市。

侯友宜表示，新北市有213萬名勞工，每一位都肩負著家庭的重要責任，守護勞工安全，讓每一個勞工家庭在新北安居樂業是市府致力的目標。在「職場安全防護」上，市府透過低風險工地認證制度落實工地自主管理，降低職災發生，目前獲得認證的市府及民間工程，重災發生率明顯低於未認證工程，市府也針對未認證工程嚴格查察，避免憾事，守護勞安及工安。

▲勞工局長陳瑞嘉今日在市政會議以「安全職場、幸福城市」為主題進行專題報告。

對於因應美國關稅政策帶來無薪假、減班等衝擊，侯友宜說，為保障勞動權益，市府密切關注關稅政策方向，並給予勞工需要的協助，以守護勞工生計。勞工局表示，市府成立「勞工就業穩定小組」，建立企業異常預警資料庫，啟動分級輔導機制維持僱用安定，並在爭議發生時，透過爭議調解、啟動勞檢及涉訟補助等措施守護勞工權益，同時連結中央資源，主動轉介「僱用安定措施」協助勞工申請「積欠工資墊償」，以及協助失業勞工申請失業給付、就業媒合及職業訓練，讓勞工穩定就業、保障勞權。

有關職場霸凌、性騷擾及外送產業興盛等「職場新挑戰因應」，侯友宜也說，針對職場霸凌及性騷擾絕對零容忍，市府積極強化防治作為，透過落實宣導、公權力介入調查申訴案件等協助，做勞工最堅定的後盾。對於新興的外送產業，新北市於2022年施行外送平台業者管理自治條例，保障外送員權益，未來也將持續推動相關政策，守護外送員及消費者權益。

勞工局說明，新北將持續從職場安全到勞動權益全方位把關，讓每位勞工都能安心工作、開心生活，共同實現「安居樂業」的城市願景，也會持續強化勞雇韌性、深化產官學合作，與企業及勞工攜手打造更安全、更具競爭力的工作環境，共創勞資雙贏的新北願景。