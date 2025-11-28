桃園「觸動」國際水彩雙年展今開幕　打造國際級藝術品牌地位

▲桃園市「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」今天下午舉行開幕儀式，市長張善政與受邀國內外名家主持開幕儀式。（圖／桃市府文化局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日出席「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」開幕典禮時表示，桃園國際水彩雙年展自創辦以來不斷擴大規模，吸引國內外水彩名家關注參與，逐步奠定具有國際辨識度的藝術品牌地位，更帶動桃園文化能量。

▲桃園市「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」市長張善政參觀展出作品。（圖／桃市府文化局提供）

張善政指出，這項展覽除呈現國內外名家精彩創作外，更是促成外國藝術家與在地交流之重要契機。藝術家透過親身體驗桃園的人文與城市節奏，將在地元素轉化為創作靈感，形塑更豐富的文化對話，激盪多元創意。

▲桃園市「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」上，張善政與出席中外名家在作品前合影。（圖／桃市府文化局提供）

參與策展人廖新田說明，本屆水彩雙年展以「觸動Touching」為主題，回歸藝術最原初的感知與情感本質，透過水彩柔韌多變特性，引導大眾重新感受世界、回應世界，展現水彩在當代藝術中的深度與可能性。

澳洲藝術家Ella Whateley提及，以水彩為核心的國際級展覽在東亞地區相當少見，對台灣活躍且富創造力的視覺藝術環境印象深刻。今年雙年展成功開創跨語境的表現形式，呈現水彩與平面藝術的多元發展；藝術家洪明爵則認為，桃園在水彩藝術的推廣上已耕耘多年，逐步累積國際聲望。本屆雙年展吸引眾多國內外藝術家齊聚，凸顯桃園已成為「台灣水彩的重要故鄉」，展現城市文化能量的持續提升。

▲桃園市「觸動 Touching-活水2025桃園國際水彩雙年展」，市長張善政會後受訪。（圖／記者沈繼昌攝）

文化局局長邱正生強調，「活水2025桃園國際水彩雙年展」匯集來自15位國際藝術家與台灣17位藝術家共同展出123件精彩作品。特別打造「筆、顏料、紙張」三大媒材特色展區，以實體展示與觸感互動呈現顏料的流動性、筆刷的韻律感與紙張的吸附特性，邀請市民走入展場，感受文化的深層脈動與城市的藝術氣息。