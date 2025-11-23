直轄市第一！桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實治理新典範

▲桃園市升格後於日前首次榮獲農業部「坡地金育獎」評定為「直轄市組第一名」。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市升格後於日前首次榮獲農業部「坡地金育獎」評定為「直轄市組第一名」，前立委陳學聖臉書發文指出，中央最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎，反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。

陳學聖以「寧靜的掌聲」為喻，讚許張善政這些年，帶領桃園市一口氣拿下直轄市第一名與四項大獎，這是桃園升格以來，鄭文燦任內從未拿過的肯定，而且是由民進黨中央政府所頒發，更具意義。

▲水務局長劉振宇（左）呈獻桃園榮獲「坡地金育獎」給市長張善政。（圖／市府資料照）

尤其，山坡地保育，好說不好做，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效：衛星＋無人機抓違規、土石流 LINE BOT 即時回報、水保線上化、透明化

，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是「看得見的活動」「聲量效果」「拍幾間廟、跑幾個點」。

這也是為什麼我們在高雄看到：美濃大峽谷、仁武垃圾山、山坡地破碎化問題持續惡化，不是不能作，是不想作！因為那些「看不見的治理」，被忽視得太久。最近民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。

陳學聖說，轉骨中的桃園，該往哪走？強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？或者是像張善政這樣，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？相信大家心中已有答案。