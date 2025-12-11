太子集團涉遊艇洗錢！管理負責人千金是名校高材生　開賓士上學

▲太子集團香港公司負責人吳宜家涉嫌洗錢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北地檢署追查太子集團跨國洗錢案，發現集團另外以香港公司名義買了4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆八斗子碼頭，由柬埔寨籍吳逸先、台灣籍吳宜家倆兄妹的公司負責維護管理。據了解，吳宜家的女兒不僅是名校高材生，平日上學還開賓士代步，而賓士的車主則是吳逸先。



檢方調查指出，吳宜家原籍中國，嫁給香港博高公司備位董事吳柏毅來台，而她的弟弟吳逸先過去持有中國籍，後來轉為柬埔寨國籍，現為太子集團中管理遊艇的核心幹部，深受陳志信任。由於吳逸先自疫情後就未再入境台灣，遊艇的管理權便交給吳宜家負責。

這4艘遊艇於2017到2025年間，多次靠泊基隆港，據了解，主要是讓太子集團成員舉辦私人派對、娛樂聚會，有次主席陳志還親自出席迎賓，並有旗袍女郎助陣，場面盛大。隨著洗錢案爆發，其中3艘已先後離開基隆，最後一艘則於今年初駛離。

據了解，吳逸先除了買了4艘豪華遊艇，還買了不少輛豪車，其中一輛賓士則是給吳宜家的女兒使用，外甥女為名校高材生，平常就開賓士上下學。

此外，檢方還發現集團在台灣設有地下匯兌組織，玄古管理顧問公司王俊國負責金流，每當陳志或高層李添來台消費娛樂，開支都由王俊國現金結帳。檢警同步傳訊多名涉案人，並在彰化、台北查獲1300萬現金及多種外幣。目前部分被告如吳柏毅、傅璻如等，分別獲交保並限制出境。