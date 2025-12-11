不只買5億神獸洗錢！太子集團6億「海上移動豪宅」頂級遊艇曝光

▲檢警追查太子集團跨國洗錢案，又追出4艘遊艇，其中一艘要價破6億元的遊艇曝光。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台北地檢署偵辦「太子集團」跨國洗錢案，辦案人員繼查扣該集團藏於「和平大苑」豪宅內的「億級神獸軍團」超跑後，近期再度查出，該集團豪擲10億元，購入4艘頂級豪華遊艇，並長期停靠在基隆八斗子碼頭，疑似用來搬運贓款，或是供集團成員開趴遊樂。其中一艘疑似為集團所屬「N字母開頭」的超級遊艇也隨之曝光，牌價高達1650萬歐元，折合台幣約6億元，其奢華程度令人咋舌。

然而，太子集團的奢靡不僅於陸地購買豪宅、超跑，辦案人員最新追查發現，該集團旗下由台籍女子吳宜家掛名負責人的香港公司，在台灣購入4艘總價約10億元的豪華遊艇，並交由「玄古管理顧問有限公司」及「逸先科技有限公司」負責管理，長期以基隆八斗子碼頭為據點。

據悉，其中一艘疑似為集團所擁有的遊艇，是全球知名遊艇品牌Fraser Yachts旗下的遊艇，總排水量達942噸，堪稱「海上移動豪宅」，內裝採用柚木地板，並且規劃五間套房，包括一間主人套房、四間雙人客艙、兩張普爾曼床，總共可容納搭載的十名乘客，一艘牌價就要價6億台幣；但除了購買，要維持這類超級遊艇的開銷也極為驚人，光是船員薪水一天就從400美金起跳，停泊費一天更逼近3萬元，一年的人事、保養及維修費用突破千萬元。

▲太子集團名下頂級跑車全遭扣，當中赫見四大神獸。（圖／記者游瓊華翻攝）



事實上，檢調偵辦太子集團案，查出該集團涉嫌利用詐欺等不法所得，在台灣進行大規模洗錢，並將黑錢轉換成各種保值的頂級奢侈品以藏匿資產。先前辦案人員已在和平大苑的地下車庫中，查扣4輛被車迷譽為「神獸」的頂級超跑，包括市價1.6億元的法拉利「馬王」LaFerrari、市價2億元的布加迪「山豬王」Bugatti Chiron、市價1億元的麥拉倫McLaren P1，以及罕見的8000萬元保時捷918 Spyder，光是這4輛超跑總價值就已突破5億元。連同先前查扣的現金、珠寶等資產，全案不法所得總計已逾45億元，正全面清查該集團犯罪所得。