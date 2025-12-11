「希望家園」落實！縫紉職訓見證學員蛻變　袋包作品展現台南故事

▲縫紉職訓班結訓典禮上，學員展示手提袋、背包、收納包等作品，成果亮眼，勞工局長王鑫基勉勵學員結訓後邁向新職涯，開創自立人生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理的「2025年度手工藝類身心障礙者職業訓練—縫紉技術人員培訓班」11日舉行結訓典禮，500小時的訓練從平車、拷克機操作到創意設計與循環再利用概念，協助學員建立扎實縫製技術，也替未來就業與創業打下根基。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲推動的「希望家園」精神，就是讓弱勢者能自立成長。本次參訓學員不僅展現強烈學習動能，也把自身的生命故事縫進作品裡，「台南是一座有故事的城市，希望大家能把這些故事融入自己的創作，打造獨一無二的品牌」。

勵進會理事長王瑞宏說，本課程透過技能建立自信，縫紉與手工藝也具有療癒效果，有助改善學員身心理狀況。協會未來將持續串接更多資源，幫助學員拓展職涯可能。

學員代表小慧分享，她因疫情失業，重新尋找方向時加入縫紉職訓。從完全不會到能獨立完成袋包作品，500小時的訓練讓她「技能與態度同步成長」，也改善耐心不足、人際互動較弱等過往限制，使她更符合職場需求。她說，未來若有機會，就會以更成熟積極的態度迎接挑戰。

另一位學員小絹因公司縮編而失業，經由就服站推薦後投入課程。從零基礎到能理解袋包結構、完成獨立創作，她說「這是第一次，真切感受到可以靠自己的能力完成作品」，也因此找到明確職涯方向，希望朝袋包製作相關工作發展。

結訓典禮上，學員展出多項縫紉作品，包括手提袋、背包、收納包與生活小物。今年更融入「台南文化意象」，像以七股鹽山、關廟特產為主題設計的造型創作，或將棉布抽線製成「細麵條」素材，再延伸出蝦子、滷蛋與趣味寫真創作，展現地方特色與創作能量。典禮不只象徵課程成果，也代表學員人生新旅程的起點。

勞工局表示，未來將持續推動相關職訓，也透過「晴天坊」打造更多舞台，期待學員能以所學編織屬於自己的精彩未來。