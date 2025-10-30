　
社會 社會焦點 保障人權

呈現更生少年努力蛻變　「如果，還有選擇」特展10／31開幕

▲▼更生少年關懷協會舉辦「如果，還有選擇」特展，10/31上午10點30分在北市華山1914文化創意產業園區開幕。（圖／更生少年關懷協會提供）

▲「如果，還有選擇」特展，10/31上午10點30分在北市華山1914文化創意產業園區開幕。（圖／更生少年關懷協會提供）

記者黃哲民／台北報導

成立30年的更生少年關懷協會，明（31日）上午10點30分，將於北市華山1914文化創意產業園區，為受輔導協助的少年舉辦「如果，還有選擇」特展，透過影像與實作互動，讓大眾重新看見少年們的掙扎與勇氣，以及「陪伴」所能帶來的改變，並邀請公益大使夏于喬、勞動部與台北市府官員等貴賓共同主持開幕。

更生少年關懷協會成立於1998年，長期關懷被收容於少年觀護所、矯正學校的未成年人遠離再犯風險，包括在社區建構保護系統、支持家庭正向教養、安置家庭失能少年，並輔導中輟少年復學與課後照顧，或提供職訓融入社會自力更生，防治毒品及藥物濫用等。

協會主任陳彥君表示，今年是連續第4年舉辦特展，對許多逆境中的青少年而言，他們的人生就像一張沒有選項的考卷。家庭功能失衡、校園排斥與社會標籤，讓他們在成長過程中不斷被迫做出「沒有選擇的選擇」，有人因此誤入歧途，有人仍努力尋找出口。

▲▼更生少年關懷協會舉辦「如果，還有選擇」特展，10/31上午10點30分在北市華山1914文化創意產業園區開幕。（圖／更生少年關懷協會提供）

▲更生少年關懷協會舉辦「如果，還有選擇」特展，10/31上午10點30分在北市華山1914文化創意產業園區開幕。（圖／更生少年關懷協會提供）

根據內政部警政署今年（2025）年1月到8月統計，青少年嫌疑犯人數達1萬0790人，其中超過八成少年在離開矯正學校3年內，重回高風險處境。這些數字背後，不只是司法問題，更是教育、家庭與社會支持系統的共同挑戰。

陳彥君指出，更生少年關懷協會成立以來，長期陪伴在社會邊緣掙扎的孩子，透過職業探索、心理支持與中繼職場培力，助他們從迷惘走向可能，今年協會以「如果，還有選擇」為主題策劃特展，透過影像、互動與真實故事，讓大眾重新看見少年們的掙扎與勇氣，以及「陪伴」所能帶來的改變。

陳彥君表示，這項特展位於北市八德路華山1914文化創意產業園區「中7B館」，明天上午10點開放入場，10點30分舉辦開幕式，由電視新聞主播張齡予主持，邀請勞動部勞動力發展署署長黃齡玉、台北市政府社會局專委楊雅如、磊山保險經紀人董事長李佳蓉與協會秘書長江元凱等人參加，並安排職培少年少女現場實作，歡迎各界共襄盛舉。

10/28 全台詐欺最新數據

空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

更生少年關懷協會少年觀護所職訓特展矯正學校

