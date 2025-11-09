台南做工行善團接力修繕弱勢家庭　助受災案家重建「希望家園」

▲台南做工行善團工會志工進場修繕受災住家，協助弱勢恢復安心生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續整合工會志工力量，透過「做工行善團」協助弱勢家庭改善居住安全，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」理念，9日泥水工會志工前往鹽水區與安南區兩處風災受損住家進行修繕；木工工會志工也到官田區二鹽水區王林女士家修繕。

王女女士因工作意外導致左手四指截肢，經濟壓力沉重，2025年七月又遭風災侵襲，屋內受損無力修理。勞工局職災專服員串連工會資源，由電器與木工工會先行處理管線與裝潢作業，今日再由泥水工會貼設地坪磁磚，協助案家儘快恢復居住品質。

安南區潘女士為弱勢原住民，長期洗腎，同住的兒子因膝蓋手術休養，家中失去收入來源。風災造成屋舍嚴重損毀，做工行善團評估後採「工會接力」方式協助，自10月17日起由泥水工會清運拆除，再由電子加工工會修補屋頂，後續電器工會更新電線與安裝水塔，今日則由泥水工會完成最後填縫修補，逐步恢復住家安全。

同一天，木工工會志工也前往官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，替民眾捐贈的家具進行修整翻新，讓老舊物品重新展現價值。這批家具已陸續送往麻豆區弱勢家庭，呼應黃偉哲提出的「垃圾變黃金，黃金變愛心」精神。

勞工局長王鑫基表示，感謝工會志工長期投入，願意不辭辛勞地接力修繕，為弱勢家庭帶來實質幫助。他說，每一次修繕都不只是修補房屋，而是為家庭重新點亮希望，也特別感謝本次參與的蔡德發、邱秋香夫妻，及勞工志願服務協會陳來發、苑秀芳伉儷等志工家庭，讓台南的人情味持續溫暖每個角落。