地方 地方焦點

桃園市商圈產業聯合會新卸任總會長交接　雲林子弟張永隆接任

▲桃園市商圈產業聯合會總會長交接

▲桃園市商圈產業聯合會新卸任總會長交接，市長張善政擔任監交人。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市商圈特色亮點形塑成果發表會暨新卸任總會長交接典禮，27日於桃園區鉑宴會館舉行，市長張善政特地頒發感謝獎牌給26名各商圈理事長，並肯定卸任總會長王根深任內積極推動商圈發展，帶領團隊獲得經濟部肯定，期許新任總會長張永隆延續團隊量能，市府將全力支持商圈活動推展，攜手強化城市商業活力。

▲桃園市商圈產業聯合會總會長交接

▲市議員林政賢（左）恭賀張永隆（右）接任總會長，服務商圈，稱許是「雲林之光」。（圖／記者楊淑媛攝）

原籍雲林的市議員林政賢出席活動表示，成功的商圈發展能提升城市形象、帶動地方經濟，同時促進在地文化的傳承與創新。新任總會長張永隆是雲林子弟，事業有成，致力於商圈服務，是「雲林之光」。

▲桃園市商圈產業聯合會總會長交接

▲張永隆（右）接任桃園市商圈產業聯合會總會長。（圖／記者楊淑媛攝）

張永隆表示，未來將全力推動一商圈一特色的打造，並且串連成特色商圈廊帶，大家一起拚經濟。甫卸任的桃園市商圈產業聯合會榮譽總會長王根深表示，過去商圈間緊密合作、成果展現，感謝市府團隊用心聆聽商圈聲音，以實際行動攜手打造更具魅力的桃園商圈。

經發局指出，桃園商圈型態多元，含括都會型與具文化底蘊之特色商圈，展現旺盛生命力。市府長期推動商圈振興補助，協助商圈自主規劃發展計畫，支持辦理特色活動與環境營造，以落實「一商圈一特色」目標，吸引更多遊客與消費者。

經發局表示，商圈是市府最堅實的夥伴，未來將持續跨局處合作，整合觀光、文化與農業資源，打造成友善、永續且具吸引力的消費城市，邀請全國民眾走進桃園，感受各商圈的獨特魅力。

11/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北一女學生晚自習墜樓送醫不治　父母痛哭

桃園市商圈產業聯合會總會長交接張永隆

