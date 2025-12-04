　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日（星期五）晚間5時30分在基隆國門廣場登場。

圖、文／基隆市文化觀光局提供

北台灣年末最強盛事再度升級！基隆市政府今（12/4）日宣布，「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日（星期五）晚間5時30分在基隆國門廣場正式登場。本次活動以「潮聲回港」為主題，承繼去年在國門廣場的成功，今年卡司更狂、活動更好玩，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂一起回港，迎接嶄新一年。

基隆市副市長邱佩琳表示，年終活動已邁入第三年，活動已逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過年終演唱會，打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升周邊住宿與商圈動能，讓冬天的基隆不再只是陰雨，而是充滿音樂、燈光與人潮的城市舞台。今年的「潮聲回港」主題，象徵市民與城市在歲末的雙向呼喚，如同潮水回到港灣，也邀請大家把這一年累積的情感與故事重新帶回基隆。本次卡司橫跨不同世代與風格，包括金曲歌王歌后到在地樂團，目標就是在12月20日率先帶來全台灣「第一場跨年演唱會規模」的歲末派對。

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲基隆年終演唱會媲美跨年等級藝人、港灣風光，12月 20 日邀請市民齊聚國門廣場度過屬於基隆的冬夜時光。

基隆市文化觀光局表示，今年演唱會將規格再升級，本次演唱會將經典、偶像、樂團全部融合，邀請金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱領軍，超豪華卡司陣容還包括超人氣男團 ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，實力唱將柯有倫、新人偶像男團ARKis，以及基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。多組歌手將用最真摯的歌聲帶領大家回到記憶深處，用音樂的力量串起溫暖、熱情與共鳴。另外，在農曆年前，基隆市也將陸續辦理提升城市動能的活動。在12 月 31 日凌晨，將在虎仔山 KEELUNG 地標施放 600 秒跨年煙火，以港灣與山景為舞台迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸、麗都蝶客花園都是絕佳煙火觀賞點，歡迎全市市民及訪客，一起與我們倒數跨年，從不同角度欣賞城市夜空的光景。

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲金曲歌后徐佳瑩。

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲金曲歌王許富凱。

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

▲怕胖團PAPUN BAND。

活動當日下午4時30分「潮聲市集」將率先開張，匯集在地特色美食與商品，陪伴民眾度過歡樂時光。基隆市文化觀光局局長江亭玫說：「今年我們希望把基隆年終演唱會，從單純的舞台表演升級成整座城市都能一起參與的年末盛典。因此周邊設置了約16公尺高的聖誕樹作為視覺亮點，搭配人氣 IP『MR. SHARK 鯊魚先生』、立體光影走廊、互動燈牆與『港都 400年』造景等拍照裝置，整個展區從海洋廣場、基隆美術館、田寮河兩岸一路都有燈飾點綴，讓現場成為一個大型的打卡園區。除了聽演唱會和逛市集外，也加入了互動裝置和無酒精香檳舉杯的環節，讓大家不必只待在舞台前，而是能四處走走、拍拍照、看看燈光，在不同角落留下今年冬天的紀念。」

為讓更多朋友參與盛會，演唱會將全程進行線上直播，讓更多朋友能一起參與這份感動。民眾可透過市長臉書、魅力基隆 FB及魅力基隆YouTube、文觀局FB、三立新聞網同步收看轉播，即便無法親臨現場，也能在線上跟著一起嗨，把基隆的熱度傳得更遠。

邀請所有民眾在12月20日一起回港，讓音樂、燈光與人潮點亮冬夜。跟著潮聲走進國門廣場，感受基隆港邊的年末熱度與氛圍。更多最新動態敬請鎖定【基隆市文化觀光局】官方臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/KLCCABTW/?locale=zh_TW

▲▼基隆,潮聲回港,年終,演唱會,徐佳瑩,許富凱。（圖／基隆市文化觀光局提供）

2025基隆年終演唱會-潮聲回港活動資訊
活動日期｜2025年12月20日（六） 
活動地點｜基隆國門廣場 
演出藝人｜徐佳瑩、許富凱、柯有倫、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、GENBLUE幻藍小熊、icyball 冰球樂團、ARKis
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

生活熱門新聞

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

2026馬年！　5生肖要小心

明再探12℃　下波變天時間曝

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

被綁架搶走550萬！網紅發聲：錢找不回來了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多熱門

相關新聞

國光客運保修廠亂排廢水　基市府重罰100萬

國光客運保修廠亂排廢水　基市府重罰100萬

基隆市政府持續推動11月27日自來水污染事件的善後作業，在團隊連夜處理下，截至今（4日）中午已完成碇內溝渠約140立方公尺污泥清除，並架設阻隔設備避免殘留污染物流入河道。環保局確認「盛星動力公司」未經許可排放廢水，已依《水污染防治法》重罰100萬元，並與警方、地檢署持續追查其他可能污染來源，確保供水安全儘速恢復。

歌手點名：坐著很蠢　身障女粉絲傻眼

歌手點名：坐著很蠢　身障女粉絲傻眼

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

基隆立發168號翻覆27天　發現船員遺體

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

2088線電動巴士上路　基隆邁向城際綠能運輸

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

國光客運保修廠疑排廢水釀基隆油污　業者：盡力配合調查

關鍵字：

基隆潮聲回港年終演唱會徐佳瑩許富凱

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面