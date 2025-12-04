潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

▲「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日（星期五）晚間5時30分在基隆國門廣場登場。

圖、文／基隆市文化觀光局提供

北台灣年末最強盛事再度升級！基隆市政府今（12/4）日宣布，「潮聲回港 2025基隆年終演唱會 CITY LOOP KEELUNG」將於12月20日（星期五）晚間5時30分在基隆國門廣場正式登場。本次活動以「潮聲回港」為主題，承繼去年在國門廣場的成功，今年卡司更狂、活動更好玩，邀請市民與全台遊客跟著潮流音樂一起回港，迎接嶄新一年。

基隆市副市長邱佩琳表示，年終活動已邁入第三年，活動已逐漸成為北台灣最具儀式感的歲末盛事。希望透過年終演唱會，打破外界對基隆「潮濕、寒冷」的刻板印象，帶動城市經濟、提升周邊住宿與商圈動能，讓冬天的基隆不再只是陰雨，而是充滿音樂、燈光與人潮的城市舞台。今年的「潮聲回港」主題，象徵市民與城市在歲末的雙向呼喚，如同潮水回到港灣，也邀請大家把這一年累積的情感與故事重新帶回基隆。本次卡司橫跨不同世代與風格，包括金曲歌王歌后到在地樂團，目標就是在12月20日率先帶來全台灣「第一場跨年演唱會規模」的歲末派對。

▲基隆年終演唱會媲美跨年等級藝人、港灣風光，12月 20 日邀請市民齊聚國門廣場度過屬於基隆的冬夜時光。

基隆市文化觀光局表示，今年演唱會將規格再升級，本次演唱會將經典、偶像、樂團全部融合，邀請金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱領軍，超豪華卡司陣容還包括超人氣男團 ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，以及深受年輕人喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等熱門樂團，實力唱將柯有倫、新人偶像男團ARKis，以及基隆在地之光「2025愛嶼搖滾｜全國樂團徵選」獲獎團隊單先生 & Varsam、浪犬。多組歌手將用最真摯的歌聲帶領大家回到記憶深處，用音樂的力量串起溫暖、熱情與共鳴。另外，在農曆年前，基隆市也將陸續辦理提升城市動能的活動。在12 月 31 日凌晨，將在虎仔山 KEELUNG 地標施放 600 秒跨年煙火，以港灣與山景為舞台迎接新年，海洋廣場、國門廣場、微風東岸、麗都蝶客花園都是絕佳煙火觀賞點，歡迎全市市民及訪客，一起與我們倒數跨年，從不同角度欣賞城市夜空的光景。

▲金曲歌后徐佳瑩。

▲金曲歌王許富凱。

▲怕胖團PAPUN BAND。

活動當日下午4時30分「潮聲市集」將率先開張，匯集在地特色美食與商品，陪伴民眾度過歡樂時光。基隆市文化觀光局局長江亭玫說：「今年我們希望把基隆年終演唱會，從單純的舞台表演升級成整座城市都能一起參與的年末盛典。因此周邊設置了約16公尺高的聖誕樹作為視覺亮點，搭配人氣 IP『MR. SHARK 鯊魚先生』、立體光影走廊、互動燈牆與『港都 400年』造景等拍照裝置，整個展區從海洋廣場、基隆美術館、田寮河兩岸一路都有燈飾點綴，讓現場成為一個大型的打卡園區。除了聽演唱會和逛市集外，也加入了互動裝置和無酒精香檳舉杯的環節，讓大家不必只待在舞台前，而是能四處走走、拍拍照、看看燈光，在不同角落留下今年冬天的紀念。」

為讓更多朋友參與盛會，演唱會將全程進行線上直播，讓更多朋友能一起參與這份感動。民眾可透過市長臉書、魅力基隆 FB及魅力基隆YouTube、文觀局FB、三立新聞網同步收看轉播，即便無法親臨現場，也能在線上跟著一起嗨，把基隆的熱度傳得更遠。

邀請所有民眾在12月20日一起回港，讓音樂、燈光與人潮點亮冬夜。跟著潮聲走進國門廣場，感受基隆港邊的年末熱度與氛圍。更多最新動態敬請鎖定【基隆市文化觀光局】官方臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/KLCCABTW/?locale=zh_TW。

2025基隆年終演唱會-潮聲回港活動資訊

活動日期｜2025年12月20日（六）

活動地點｜基隆國門廣場

演出藝人｜徐佳瑩、許富凱、柯有倫、怕胖團 PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、GENBLUE幻藍小熊、icyball 冰球樂團、ARKis

