　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨「青年局」會員大會　賴清德勉勵：未來總統一定從這裡出來

▲▼民進黨青年局會員大會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今年4月份成立青年局之後，積極與日本各政黨青年交流。今（10日）舉辦第一次的會員大會，日本交流協會代表片山和之特地到場致詞，他提到，目前台灣跟日本的關係是有史以來最好的，希望未來民進黨青年局進一步跟日本交流。總統賴清德則表示，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣部會首長、甚至是首相人選，青年是國家的未來，也必然是政黨的未來，民進黨未來重要幹部，不管是黨的幹部、部會首長甚至總統，一定是從青年局裡面出來。

▼日本交流協會代表片山和之。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨青年局會員大會。（圖／民進黨提供）

民進黨今舉行「民進黨青年局會員大會」，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷皆出席大會。

賴清德表示，要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此民進黨下定決心成立了青年局。

賴清德表示，感謝陳冠廷勇敢承擔第一任局長的重任，也感謝大家的支持。青年局成立短短時間，已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物，顯示民進黨與自民黨做為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會越來越穩固，彼此的合作一定會越來越加強。

賴清德指出，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵。日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選。因此，也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命。定位清楚，交流的方向就會更明確。

賴清德強調，要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要我們的時候承擔責任。

賴清德也提到，今天是世界人權日。跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權。而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。

賴清德表示，所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「泰式選妃」不用衝出國！溫順女僕狂吸客　老司機上門卻衰了
徐媽媽淚崩開箱金鐘獎盃！　小S公開影片
台南高官特支費當私人ATM...下場慘了
國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨「青年局」會員大會　賴清德勉勵：未來總統一定從這裡出來

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

民進黨「青年局」會員大會　賴清德勉勵：未來總統一定從這裡出來

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程限縮

行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤

媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

下令藍委強推助理費除罪化？　李乾龍否認：憑空捏造

林岱樺首場政見會高喊「市民賺大錢」　前交長賀陳旦現身助講

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

亞東醫院站爆「8長者」手扶梯摔一團　北捷：可先按緊急停機鈕

宇宙人小巨蛋剩10天開唱還要做專輯　團員認：腦袋已當機

港劇《尋秦記》時隔25年推續作　古天樂「買版權」找原班人馬回歸

捷迅11月營收單月新高、年增38%　電子與電商貨拉升空運運價

韓啦啦隊女神曝「父罹癌剛動完手術」　堅強喊話：我要更努力賺錢

才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

聯發科11月營收468.96億月減近1成　Q4拚財測達標

徐媽媽含淚收金鐘獎盃「補上我的心」　小S堅強告白：我會繼續前進

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

聯電投資18億元建創生中心　每年轉換1.5萬噸廢棄物、創造1億元產值

人夫陳隨意遭美魔女歌手熊抱緊貼！　導演看不下去...片場直接開罵

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

賴瑞隆突PO「陳菊黑白照」喊想念！急補1句後又刪文

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

戰爭還要上班上課？　作家解答7疑問：水電房租不會自動免費

國防預算2度被封殺　賴清德：希望進委員會！要刪會根據民意審查

更多熱門

相關新聞

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

國民黨立委王鴻薇今（10日）指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司， 這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白！

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

賴清德喊話「讓國防預算付委」　 她批：把立委當「細漢」

南韓稱台為「中國（台灣）」惹議　藍轟賴清德：連國名都守不住

南韓稱台為「中國（台灣）」惹議　藍轟賴清德：連國名都守不住

賴清德：台灣不同政黨可以有競爭　但面對外來威脅時必須團結

賴清德：台灣不同政黨可以有競爭　但面對外來威脅時必須團結

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

關鍵字：

台日交流民進黨青年賴清德青年局

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面