民進黨「青年局」會員大會　賴清德勉勵：未來總統一定從這裡出來

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今年4月份成立青年局之後，積極與日本各政黨青年交流。今（10日）舉辦第一次的會員大會，日本交流協會代表片山和之特地到場致詞，他提到，目前台灣跟日本的關係是有史以來最好的，希望未來民進黨青年局進一步跟日本交流。總統賴清德則表示，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣部會首長、甚至是首相人選，青年是國家的未來，也必然是政黨的未來，民進黨未來重要幹部，不管是黨的幹部、部會首長甚至總統，一定是從青年局裡面出來。

▼日本交流協會代表片山和之。（圖／民進黨提供）



民進黨今舉行「民進黨青年局會員大會」，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇、民進黨青年局局長陳冠廷皆出席大會。

賴清德表示，要再度代表台灣人民，對日本發生地震表達關心跟慰問之意。民進黨與日本自民黨的關係一直以來都非常深厚，自民黨青年局來到台灣訪問，與台灣政界、產業界交流時，常常提到希望民進黨也有制度化、常態性的對口交流單位，尤其2024年與時任青年局長鈴木貴子交流時，又特別提出建議，因此民進黨下定決心成立了青年局。

賴清德表示，感謝陳冠廷勇敢承擔第一任局長的重任，也感謝大家的支持。青年局成立短短時間，已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物，顯示民進黨與自民黨做為台日關係的橋樑已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係一定會越來越穩固，彼此的合作一定會越來越加強。

賴清德指出，非常贊同片山和之代表給青年局的勉勵。日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選。因此，也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命。定位清楚，交流的方向就會更明確。

賴清德強調，要增進台日兩國的交流，增進民進黨跟自民黨以及其他政黨的感情，更重要的是要彼此學習，要成為未來民進黨的領袖、國家的領袖。青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。跟日本的交流必然會開拓國際視野，因此要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要我們的時候承擔責任。

賴清德也提到，今天是世界人權日。跟日本加強合作交流，不只是提升本職學能、不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權。而如何保障，一定要確保國家主權、維護民主。沒有主權，人民無法做主；人民不能做主，不可能有民主；沒有民主，就沒有自由；沒有自由，就沒有人權。

賴清德表示，所以在世界人權日舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，期望青年局與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，來彼此成長學習。