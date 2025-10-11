毒駕惡男生活好滋潤！開BMW、腳踩6千喬丹鞋　2罪移送地檢署

記者許權毅／台中報導

台中市有多項前科劉男9日凌晨涉毒駕，離奇撞進一間茶行，導致闆娘阿嬤傷重死亡。劉男今日中午出院時，雖然全身擦挫傷一臉痛苦被送上警車，但他腳踩要價至少6千元的喬丹球鞋，十分顯眼，下午並被依公共危險（毒駕）及過失致死罪移送台中地檢署複訊。

▲台中茶行車禍案，犯嫌劉男涉毒駕，今日中午出院，一臉「痛苦貌」。（圖／記者許權毅攝）



事實上，劉男和喬丹鞋頗有淵源，他除了毒品、妨害自由前科，還曾在網路上詐賣喬丹鞋，騙了數千元，也遭判刑1年4月。

劉男（43歲）今日中午由醫師確認狀況許可後出院，由多名員警推著輪椅陪同離開醫院，只見劉男頭戴安全帽、臉上戴著口罩，一隻眼睛睜開、一隻眼睛緊閉，身體微微側躺，身上有多處包紮，劉男面對記者詢問「要不要跟家屬道歉？」只撇見一眼，並未回應。

▲▼劉男出院時，表情痛苦，肇事BMW被他撞到全毀。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



劉男駕著BMW 320i上路、腳上又穿著Air Jordan 3代爆裂紋黑綠款，網路售價約莫6千元左右，看得出來生活過得還算「舒適」，卻疑似吸食毒品後駕車上路，釀成重大悲劇。

翻開判決書，劉男2018年曾在臉書「JORDAN球鞋買賣區」社團，以要販售JORDAN 11 巴隆球鞋為由發文，結果2名網友上當，匯款2260元與2500元，劉男把4760元領走，又沒有鞋子能寄出，被提告判刑。

劉男當時還辯稱，自己是因為找不到買家，否認加重詐欺取財犯行，警察通知自己後，就把款項都返還，且警察說不會判很重，頂多是社會勞動，才交代過程。

中院當時認為，劉男為貪圖輕易獲得金錢，刊登虛偽廣告，犯後還曾翻供，依2個詐欺取財各判1年2月，合併應執行1年4月，案經上訴台中高分院、最高院均駁回。

▲茶行闆娘在自家店內就寢，竟離奇遭撞死。（圖／記者許權毅攝）