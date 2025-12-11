　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中、俄轟炸機威脅日本！美軍「緊急出動」B-52反制　日政府高度關切

▲▼美軍10日派出2架B-52戰略轟炸機，在日本海上空與日本航空自衛隊進行聯合訓練。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部X）

▲美軍10日派出2架B-52戰略轟炸機，在日本海上空與日本航空自衛隊進行聯合訓練。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國、俄羅斯9日派遣多架軍機執行聯合飛行訓練，不僅進入南韓所劃定的「防空識別區」（KADIZ），4架轟炸機更穿越對馬海峽沿著沖繩諸島，最後飛往四國外海太平洋空域。對此，日本內閣官房長官木原稔在記者會強烈譴責其行為威脅日本安全，表達「重大關切」。為此，美軍緊急出動B-52轟炸機，與日本航空自衛隊進行聯合訓練。

根據《路透社》最新消息，稍早日本防衛省統合幕僚監部於今（11）日上午發表聲明，指出由於日本所處的安全保障環境日益嚴峻，因此日本航空自衛隊與美軍昨（10）日在日本海（南韓稱東海）上空臨時進行聯合訓練，展現日美雙方反對武力單方面改變現狀的強烈意志與迅速採取反應措施的態度。

為了深化日美同盟的遏阻力量，美軍派出2架B-52戰略轟炸機，日本航空自衛隊則出動3架F-35戰機、3架F-15戰機。

▲▼中俄轟炸機繞日本聯合飛行。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

▲中俄轟炸機繞日本聯合飛行。（圖／取自防衛省統合幕僚監部）

據悉，南韓聯合參謀本部曾於9日下午緊急發布聲明，指出中、俄兩國同時出動轟炸機與戰鬥機共9架軍機，從鬱陵島與獨島（日本稱竹島，聲稱擁有主權），以及從離於島的方向進入南韓劃定的防空識別區，停留一小時後離開。

對此，日本防衛大臣小泉進次郎則於9日深夜緊急發文、公布中俄兩國軍機的航跡圖，表示日方監測到2架俄軍Tu-95核武轟炸機從日本海（東海）飛入對馬海峽，並與中國2架轟-6（H-6）長射程飛彈轟炸機在東海上空會合，而4架中俄轟炸機完成編隊後沿著奄美大島、沖繩諸島、宮古島空域飛行，最後飛往四國外海太平洋空域，明顯以日本作為戰略目標。

▲▼日本內閣官房長官木原稔召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官木原稔召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《共同社》、《朝日電視台》，木原稔昨（10）日在記者會公開譴責，指中俄轟炸機反覆出現在日本周邊海空域共同飛行，代表中俄逐步擴大在該區域的軍事活動，因此日方不得不將其視為針對日本的「示威行動」。他表示，日本政府已透過外交管道向兩國表達嚴正立場，強調此舉對日本國家安全構成重大憂患。

木原稔強調，日本已依既有程序執行對侵犯領空的相關應對，包括航空自衛隊戰機緊急升空，確保領空安全，同時加強警戒。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

