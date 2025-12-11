川普金卡上路！付3千萬可拿美國合法身分　川普：更強大綠卡

▲川普認為新計畫能夠協助美國吸引、留住頂尖人才，同時增加聯邦財政收入。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普10日宣布，金卡（gold card）正式發售，提供願意支付100萬美元（約新台幣3110萬元）者接受申請，藉此獲得美國合法身分，最終還能取得美國公民身分，「基本上，它就是一張綠卡，但更好。更強大，更可靠。」不只金卡，美國還預告將推出500萬美元的白金卡方案，持卡人在美停留270天內無需繳納非美國收入的稅款。

ABC新聞、衛報報導，川普認為新計畫能夠協助美國吸引、留住頂尖人才，同時增加聯邦財政收入。川普稱，「為所有符合資格、經過審核的人提供直接取得公民身分的途徑，太令人興奮了！我們偉大的美國企業終於能夠留住他們無價的人才」，並稱該項目所有資金都將歸美國政府所有，預測將有數十億美元流入財政部管理的帳戶。

▲官方申請網站已經正式上線 。（圖／翻攝自川普金卡網站）

目前官方申請網站已經正式上線，總計有3種選擇，分別是「個人川普金卡」（Individual Trump Gold Card）、「川普企業金卡」（Trump Corporate Gold Card）以及「個人川普白金卡」（Individual Trump Platinum Card，目前顯示即將推出）。

根據官方網站，申請人要向國土安全部支付1.5萬美元處理費，通過背景調查並繳交100萬美元，就可透過川普金卡取得美國永久居留權。另據9月一項行政命令，為員工提供擔保的企業需繳納200萬美元，之後還要每年支付2萬美元維護費，且企業金卡轉移至另名員工身上的時候，要付10萬美元轉讓費。

網站還顯示「個人川普白金卡」即將推出，持卡人可在美國停留270天，且無須為非美國收入繳納美國稅款，不過這張白金卡的價格為500萬美元（約新台幣1.5億元）。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，目前綠卡持有者的收入低於美國一般民眾，川普希望改變這種狀況，「所以，還是同樣的簽證，只是現在這些人全是菁英人士」。不過，川普並未提及金卡計畫總體名額限制。