仙塔認罪被喊拍SWAG　李怡貞怒了：涉詐男律師怎不去？

▲仙塔律師認罪自打臉，被網友酸「快去拍SWAG」挽救聲量。（圖／擷取自IG／santa.com.tw）

記者柯沛辰／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪被控替詐團洩密、隱匿財產，9日出庭大逆轉改口認罪，讓先前相信他的粉絲氣炸出征，還有人酸她快去拍SWAG挽救聲量。律師李怡貞坦言，她看到這樣的說法有點憤怒，也不解這些人為何不叫其它涉入詐團的男律師去拍SWAG？

李宜諪先前兩度出庭都否認犯案，今年8月還在社群上傳近2分半影片，強調「我絕不是詐團成員」，並批評檢方對她疲勞訊問、沒清楚告知她涉犯的具體罪名，將聲請法學大老鑑定相關法律爭議。不料9日出庭時改口承認所有罪刑，盼爭取減刑。

當初相信她的網友紛紛開罵：「一開始還死不承認」、「看錯妳了，退追，自己去牢裡反省吧」，還有不少人揶揄：「你也要去拍SWAG了嗎」、「妳要拍SWAG嗎？我們一定大力支持，讓妳賺飽飽」。

▲律師李怡貞質疑，為何「漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？」（圖／翻攝自仙塔IG）

對此，李怡貞在臉書發文表示，仙塔律師認罪以後，開始有人鼓譟說可以加入SWAG拍片挽救聲量，但她覺得一碼歸一碼，「我看到這樣的說法真的覺得有點憤怒，為什麼漂亮作風大膽的專業年輕女性跌了一個跤，就要把她去跟成人平台做連結？」

李怡貞反問，其他一堆更可惡的男律師，滲入詐騙集團核心的男律師，怎麼不叫他們加入SWAG？她坦言，身為多人追蹤公眾人物的律師涉入詐騙，確實罪責難逃，不該矯飾亂辯，也需要負擔更多的社會責任，責無旁貸。

不過，話鋒一轉，李怡貞也暗酸陳沂，「沒有律師會像某作ㄐㄧㄢˋ自己為樂的魍紅加入成人平台還開記者會光榮下海，不管男女」，希望大家謹記「人非聖賢」，「至少她（仙塔）最後做到承認錯誤。」