撞上小跑衝出行人挨罰7200元　騎士「僅1秒反應」結局逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

騎士小清（化名）去年3月間騎車行經新竹市一處路口，被認為有未禮讓行人因而肇事致人受傷的違規行為，挨罰7200元。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，發現是行人突然衝出並小跑步打算通過路口，小清當時只有1秒的時間，根本來不及反應，最終裁定撤銷對小清的裁罰處分。

▲行人突然小跑步過馬路，騎士小清來不及閃避，雙方因而發生碰撞。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年3月間騎車行經新竹市一處路口，因與行人發生交通事故，被警方認為有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，事後收到7200元罰單，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習。

小清不服，決定提出行政訴訟，他強調，當時自己遵守交通號誌並以正常速度行駛，行人卻未依照交通號誌突然衝出，他雖然立刻減速，但還是來不及閃避，這才導致事故發生，並非故意不禮讓。

台北高等行政法院法官當庭檢視採證光碟影像，發現小清當時的行進方向為綠燈直行，經過第一個行人穿越道時，並未看見第二個行人穿越道上有行人，他遵循綠燈指示繼續直行，但間隔不到1秒鐘，竟有一名行人突然出現在第二個行人穿越道上，行人還以小跑步的方式打算通過路口，接著雙方發生碰撞。

法官表示，由此可知，當時小清的反應時間相當短暫，縱使他可能預見行人會出現在第二個行人穿越道上，卻難以預見行人會以小跑步的方式加速穿越路口，要求他在短短不到1秒鐘的時間內，必須採取必要的安全措施避免事故發生，未免過於嚴苛。

最終，法官認定，從現有證據看來，難認小清有不禮讓行人通行因而肇事致人受傷的故意或過失，於是裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。