地方 地方焦點

點亮光復店家！善心協會捐冬夏運動服　理事長：非協助是返鄉

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新竹市安安光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元，幫助災後學童獲得完善生活物資支持10日上午在花蓮縣府大簡報室舉行捐贈儀式，由縣長徐榛蔚親自頒發感謝狀，教育處代理副處長白鴻儀、社會處救助科郭育誠科長也出席見證，感謝協會及志工團隊實際行動守護花蓮孩童。

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

安安光曜公益協會理事長吳貞儀表示，自己是花蓮瑞穗人，身為「花蓮的女兒」，這次返鄉不僅是協助，更是一趟「回家」。災害發生後，理事長吳貞儀第一時間自新竹返鄉，並於10月5日清晨4時與志工夥伴出發投入救災行列。理事長吳貞儀分享，協會志工們在現場化身「鏟子超人」，協助清淤、疏通水溝、搬運泥沙與物資，並為現場志工們送上熱騰騰的早餐，在最迫切的地方伸出援手。志工們在協助過程中聆聽居民分享彼此扶持的故事，深刻感受到災後社區互助與堅韌的力量。

理事長吳貞儀進一步指出，協會除了投入現場救援，也同步發起募款，短時間內募集20多萬元，用於添購光復國小學童們所需運動服與外套，希望能在孩子們面臨環境變動之際提供最實際的支持。

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

理事長吳貞儀表示，自己是花蓮瑞穗人，身為「花蓮的女兒」，這次返鄉不僅是協助，更是一趟「回家」。

除團體捐助學童外，安安光曜公益協會也持續關注在地產業的災後復原需求，理事長吳貞儀以安安光曜公益協會理事長及新竹市聖奇幼兒園執行長的身分，個人捐出10萬元；執行長彭培桐以個人名義捐出5萬元；另邱淑玲女士透過轉交捐贈5萬元至指定馬太鞍專戶，共計20萬元，協助本次馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害中受損的在地商家，盼能助在地商家度過營運與生計的艱難時刻。

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚提到，縣府發起「點亮店家」工作，希望讓光復鄉店家一家家亮起。

受惠店家代表致詞表示，店家與住戶在災難中及時撤離，避免受困於險境；店主對光復懷有深厚感情，決心繼續經營，守護家園。整理店面時雖再次遭遇意外，感到抱歉，但因受傷獲得各界幫助，深表感謝，並呼籲居民持續關注堰塞湖災情與相關資訊，共同防範風險。

▲▼光曜公益協會向光復國小提供冬夏季運動服及厚外套，總值新台幣36萬6千元。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈感謝狀。

徐榛蔚表示，光復地區災後面臨諸多挑戰，學校重建與孩子生活需求更需各界齊心協助。縣長徐榛蔚提到，縣府發起「點亮店家」工作，希望讓光復鄉店家一家家亮起。目前雖有專責團體協助，但更盼啟動在地經濟體，活絡經濟循環，以實質支持走入光復消費與關心在地。安安光曜公益協會此次捐贈不僅象徵人與人溫暖連結，也展現跨縣市公益力量，縣長徐榛蔚代表花蓮縣政府表達由衷感謝，並期盼更多團體企業加入，共同加速災後復原，讓花蓮早日重拾安定與希望。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

海葵颱風侵襲沉陷　花蓮富里蚊仔洞橋重建通車

海葵颱風侵襲沉陷　花蓮富里蚊仔洞橋重建通車

花蓮富里鄉永豐村蚊仔洞橋因遭受112年9月海葵颱風豪雨影響，洪水沖刷橋墩基礎，造成橋面變形及基礎不均勻沉陷，縣政府即刻封閉橋梁，並於下游側興建混凝土溪底臨時便道供村民通行。歷經規劃設計、招標施工階段，於114年9月完成重建工程，花蓮縣政府10日舉辦通車典禮。

王建煊募集善款+物資　支持光復災後老人照護

王建煊募集善款+物資　支持光復災後老人照護

不肖男發災難財！騙光復災民「付運費領家電」被起訴

不肖男發災難財！騙光復災民「付運費領家電」被起訴

光復災區法律問題複雜　一站式咨詢便捷協助

光復災區法律問題複雜　一站式咨詢便捷協助

馬太鞍溪鋼便橋重建進度超前　預計明年1月搶通

馬太鞍溪鋼便橋重建進度超前　預計明年1月搶通

