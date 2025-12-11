　
社會 社會焦點 保障人權

恐嚇柯建銘「殺全家」引500警駐守　檢警查出房仲男暴打206通電話

▲▼民進黨團總召柯建銘與總統府資政姚嘉文互動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立委柯建銘遭恐嚇危害全家人性命，檢警偵查結果起訴1名男子電話騷擾涉犯強制罪。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍立法委員柯建銘今年初收到手寫信要他「去死」，多名民進黨籍民代也接到郵件，揚言殺害「柯建銘全家」，檢警不敢大意，過濾IP、郵局都未能確認嫌犯身分，不過查出1名陳姓房地產仲介，從2024年起，分階段密集撥了總計206通電話到柯建銘手機，台北地檢署11日依違法利用個資、強制等罪起訴陳男；另名男子打電話「要送柯建銘入塔」則疑似酒醉胡言，沒有具體惡害告知，獲不起訴。

2025年2月，國民黨、民進黨各有立委開始面臨第一階段罷免提案，朝野衝突急遽加溫期間，多名綠營立委表示，收到標題為「柯建銘全家已被列入暗殺名單！」的電子郵件，內容列出柯建銘家人名單以及暗殺方式、時間等，柯建銘服務處也收到恐嚇信嗆聲「你的告別式我會參加。」

柯建銘辦公室提告的同時，整理了當時遇到的類似遭遇，包括有不明人士密集撥打行動電話騷擾柯建銘，還有人打電話到辦公室恐嚇，要送柯建銘入塔、趕快派500個員警駐守在柯建銘過去在新竹牙醫執業地點。

檢警分頭展開調查，有關恐嚇信部分，電子郵件的發信IP位於境外，而紙本信件雖是新北市的郵戳，但調閱當時可能投遞的郵筒附近監視器、同款信紙、信封販售地點，都無法確認嫌疑人身分，筆跡鑑定也沒能比對出特定人，此部分暫行簽結。

▲▼民進黨立院黨團總召柯建銘死亡威脅信曝光，綠委蘇巧慧遭冒名署名。（圖／記者杜冠霖攝）

▲柯建銘收到的手寫恐嚇信。（資料照／記者杜冠霖攝）

至於恐嚇電話則是1名在台南從事房地產仲介的陳姓男子，疑似透過友人取得第九屆立委通訊錄後，從2024年7月起，用母親、姊姊的電話分別打給柯建銘57通、83通、11通。

警方根據柯建銘辦公室提供資料，在2025年2月通知陳男到案製作筆錄後，陳男又從5月開始，分別打了38通、17通電話給柯建銘，檢察官認為陳男涉嫌違法利用個資，嚴重干擾柯建銘的生活及使用個人手機的自由，依《個人資料保護法》、《刑法》強制罪起訴陳男。

另有1名陳姓男子因在2025年2月19日晚上，打電話到柯建銘立法院辦公室，向柯建銘的助理戴振博提到「叫兩三百名警力去那邊(柯建銘牙科診所)堵住啊，最起碼要警局去看好他，今晚至明晚」，「說一個比較難聽的，入塔」，被依恐嚇罪移送法辦。

這通電話除了前面約40秒之外，後面全部都被辦公室人員錄下當證據，陳男自稱「民進革命長」，話題從柯建銘要派什麼人選新竹市長，到新竹市民代選舉，聊到柯建銘的身分證上登記的籍貫省分、福佬話或台灣話的起源，陳男還透過電話問助理要不要抽菸，檢察官認為通篇對話沒有明顯具體的惡害告知或其他恐嚇言行，不構成恐嚇罪，因此處分不起訴。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

富二代49歲宋志宏17年前因涉嫌性虐同居女友致死，一度被判無期徒刑，最高法院改判15年半確定，宋服刑10年後假釋出獄後，又因開毒趴被逮，沒想到他惡性不改，認為43歲弟弟在外透過朋友找他麻煩，日前竟持槍到樹林區老家找弟弟麻煩，當場揮拳毆打並恐嚇弟弟，由於未在現場查獲槍枝，警方偵訊後依傷害、恐嚇等罪將宋函送偵辦。

即／高國豪三兄弟和解　大哥嗆「弄斷腳」涉恐嚇續審

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

清大生貼文「逼我當鄭捷」　遭警鎖定帶回偵辦

高階警搞無本錢莊手法曝　刑事局前副局長慘了

關鍵字：

柯建銘恐嚇電話強制個資大罷免

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

