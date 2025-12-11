阿里巴巴、字節跳動傳想買輝達H200晶片　「有意大量下單」

▲輝達第二強AI晶片H200。（圖／NVIDIA提供）



記者許力方／綜合報導

路透社報導指出，美國總統川普近日決定放行輝達（NVIDIA）第二強AI晶片H200對中國出口後，阿里巴巴與字節跳動（抖音母公司）已向輝達提出採購需求。多名消息人士透露，2家科技巨頭有意大量下單，但仍須等待北京方面的批准。

消息人士說，H200是目前中國企業得以合法取得的性能最高晶片，其模型訓練能力遠勝本土產品，因此深受青睞。不過，阿里巴巴與字節跳動也擔心供應吃緊，已向輝達要求說明生產排程。相較之下，先前可出口的 H20晶片性能僅為H200的約6分之1。

▲阿里巴巴傳有意大量收購輝達H200晶片 。（圖／路透社）



目前中國政府尚未對川普的決定作出回應。根據《信息報》消息，中國監管機構本周已召集阿里巴巴、字節跳動、騰訊等單位開會，要求評估進口需求，官方決策將於近期公布。

不過，知情人士指出，H200產量有限，輝達現階段主力仍放在Blackwell系列與即將推出的Rubin系列。中國企業可能在取得審批後低調採購，避免引發外界關注。

中國雲服務商超雲高層張宇春表示，中國多數AI模型訓練仍依賴輝達晶片，預期龍頭企業會大量採購，但「應會採取低調方式」。