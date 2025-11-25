　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

▲快樂天堂基金會接獲台人猝死在廈門兒子拒領遺體。（圖／張雪如提供）

▲57歲宋男客死廈門，但兒子以「失聯23年」為由拒領遺體。（圖／翻攝自張雪如臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

57歲宋姓男子8日在中國廈門猝逝，但在台灣的兒子以「失聯23年」拒絕前往處理後事，遺體至今仍冰存在廈門殯儀館，無法返台安葬。對此，友人透露，宋男並非不負責任的父親，2005年起每月都有匯款數萬元贍養費，直到近年才停止，而且並未再組建家庭，有時還會對著床頭一家三口昔日照片流淚。

「快樂天堂基金會」董事長張雪如表示，基金會長期協助處理無喪葬費個案，14日得知宋男在廈門獨居猝死，隨即聯繫宋男的前妻與兒子。不過，兒子明確回應不願處理，也不願簽署任何委託文件。由於兩岸現行規定，唯有直系親屬才能簽署文件，決定遺體火化、運回台灣或當地安葬，因此基金會與宋男友人均無法代為處理。

▲快樂天堂基金會接獲台人猝死在廈門兒子拒領遺體。（圖／張雪如提供）

▲宋男房間內擺放與妻子的合照。（圖／張雪如提供）

張雪如指出，根據宋男在大陸友人傳回的照片，宋男房內床頭擺滿他與前妻、兒子的合照，還珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家。」

▲快樂天堂基金會接獲台人猝死在廈門兒子拒領遺體。（圖／張雪如提供）

▲宋男屋內擺放與妻子兒子Q版漫畫合照。（圖／張雪如提供）

友人透露，宋男有時會對著照片流淚，也曾匯生活費、教育費給兒子，但後來與母子失聯。根據《自由時報》報導，友人還說，宋男並非不負責任的父親，從2005年起，幾乎每月匯款數萬至5萬台幣給母子倆，當兒子的扶養費與教育費，直到近年才因個人因素停止。

友人指出，宋男一直都未再組家庭，身邊朋友曾勸他回台，但宋認為父母雙亡，在台已無生活圈，因此選擇繼續獨居。友人透露，宋男身高180，相貌堂堂，曾服役於陸軍儀隊，退伍後曾任股票分析師，後來赴陸專營台港中股票買賣，對朋友很慷慨，也很講義氣。

▼「快樂天堂基金會」揭露這起親人拒領案。（圖／翻攝自張雪如臉書）

▲快樂天堂基金會接獲台人猝死在廈門兒子拒領遺體。（圖／張雪如提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3高中生「性侵殺害」女軍人　北韓下令：立即處決
祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」
快訊／台股勁揚大漲！　站上2萬7
快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒宣告不治
中國客沒了！北海道「幾乎沒影響」　業者笑回：台灣人很多
「肉償抵餐」台女網紅要被踢出紐約豪宅！　將原形畢露

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

女星顏曉筠騎車遭撞影片曝！慘摔倒地滑行「被迫按下暫停鍵」

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷時間出爐

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

快訊／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒失去心跳　搶救無效亡

爭績效獎金併入工資！台水4退休員工求償230萬　吞敗理由曝光

遇國道塞車…外國男「下車站路肩跳舞」！後車傻眼：不要命這樣玩

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

南投角頭「瘋寬」亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

苗栗警也上網拍「12米高電信鐵塔」　底標5000元...關鍵原因曝

彰化街頭驚現搞怪男「青蛙跳過馬路」練體能　網驚：玩命嗎？

電支大魔王來了！　LINE Pay勁揚逾6％

陸國安部盯上遊戲圈　發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

《吉伊卡哇》首度推出電影版！　人魚篇登上大銀幕＿上映時間曝光

國3凌晨聯結車翻覆「封閉交流道」　海量拖吊車5hrs才排除

屏東男欠國庫21萬　執行署出招「查封+扣押」！家屬一次繳清

祈錦鈅爆婚變！苦撐1年「是時候告別了」劃界線：人生終將沒有彼此

為何總把「我是I人」掛嘴邊？不想被賦予社交責任的逃避感

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

女密友「想維持床伴關係」美工刀刺人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

即／台中某飯店驚傳女墜12F　卡3樓欄杆

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

新北女遇假檢警被騙走8300萬　安全回報無人理才驚覺上當

恐怖貓園遭開罰　41隻品種貓將開放認養

獨／裝甲兵失聯第4天　家人衝谷關焦急等候

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

即／台中男子突昏倒撞車　無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

館長哭了！大陸金主「突承諾1事」　封他為民族英雄

館長哭了！大陸金主「突承諾1事」　封他為民族英雄

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前鬆口，健身房可能跨海到中國大陸展店，首站鎖定廈門；不過，他也強調，要等大陸投資方親自來台灣場勘後，才能拍板。事後，他在直播中還原對話細節，表示對方誠意滿滿，還說賺不賺錢都無妨，同時封他為民族英雄。

23年失聯父猝逝廈門　兒拒認屍陷僵局

23年失聯父猝逝廈門　兒拒認屍陷僵局

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

館長宣布「健身房要進軍大陸」：投資者非常多

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

即／陌生人倒臥後座亡！花蓮車主聞異味轉頭嚇傻

關鍵字：

廈門客死猝死張雪如

讀者迴響

熱門新聞

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

即／習近平晚間與川普通話

港台巨星齊聚台北世紀婚禮！新人超狂背景揭曉

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

今降9℃越晚越冷　「雨最多」時間曝

川普Threads突爆量　留言竟都是台人

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面