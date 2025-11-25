廈門「猝死台男」過往起底！　兒拒認屍友揭內幕

▲57歲宋男客死廈門，但兒子以「失聯23年」為由拒領遺體。（圖／翻攝自張雪如臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

57歲宋姓男子8日在中國廈門猝逝，但在台灣的兒子以「失聯23年」拒絕前往處理後事，遺體至今仍冰存在廈門殯儀館，無法返台安葬。對此，友人透露，宋男並非不負責任的父親，2005年起每月都有匯款數萬元贍養費，直到近年才停止，而且並未再組建家庭，有時還會對著床頭一家三口昔日照片流淚。

「快樂天堂基金會」董事長張雪如表示，基金會長期協助處理無喪葬費個案，14日得知宋男在廈門獨居猝死，隨即聯繫宋男的前妻與兒子。不過，兒子明確回應不願處理，也不願簽署任何委託文件。由於兩岸現行規定，唯有直系親屬才能簽署文件，決定遺體火化、運回台灣或當地安葬，因此基金會與宋男友人均無法代為處理。

▲宋男房間內擺放與妻子的合照。（圖／張雪如提供）

張雪如指出，根據宋男在大陸友人傳回的照片，宋男房內床頭擺滿他與前妻、兒子的合照，還珍藏著一家三口的Q版漫畫肖像與兒子幼年照片，「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家。」

▲宋男屋內擺放與妻子兒子Q版漫畫合照。（圖／張雪如提供）

友人透露，宋男有時會對著照片流淚，也曾匯生活費、教育費給兒子，但後來與母子失聯。根據《自由時報》報導，友人還說，宋男並非不負責任的父親，從2005年起，幾乎每月匯款數萬至5萬台幣給母子倆，當兒子的扶養費與教育費，直到近年才因個人因素停止。

友人指出，宋男一直都未再組家庭，身邊朋友曾勸他回台，但宋認為父母雙亡，在台已無生活圈，因此選擇繼續獨居。友人透露，宋男身高180，相貌堂堂，曾服役於陸軍儀隊，退伍後曾任股票分析師，後來赴陸專營台港中股票買賣，對朋友很慷慨，也很講義氣。

▼「快樂天堂基金會」揭露這起親人拒領案。（圖／翻攝自張雪如臉書）