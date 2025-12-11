　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女神降臨彰化「永靖謝平安」！李多慧手作刈包體驗會 最後名額倒數

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

▲李多慧甜喊「快來玩」，領軍小龍女空降彰化！12/13、14「永靖謝平安家年華」打造年底最狂派對，顛覆傳統廟會印象，這個週末絕對要衝！（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

年底最狂的「台版感恩節」強勢來襲！中部年度指標級文化慶典「永靖謝平安家年華」，本周六及周日在彰化永靖盛大登場。今年活動不僅保留千人搓湯圓、神尊遶境等深具地方記憶的經典儀式，人氣焦點味全龍小龍女李多慧、張晴與口水也將親臨現場，與民眾一同感受謝平安的溫度與歡聚的熱鬧。

其中，於成美文化園 舉辦的 小龍女限額「手作刈包」付費體驗會 一開放即引發熱烈迴響，名額持續秒殺，目前已進入最後席位倒數。這場結合傳統信仰與潮流娛樂的歲末派對，已經在網路上掀起討論熱潮，網友紛紛大喊：「這陣容太香了，絕對要去！」

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

女神降臨！味全龍小龍女現身降臨永靖謝平安家年華

 「永靖謝平安」由永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會以及成美文化園聯手主辦，今年最大亮點，絕對是首日（13日）登場的超強全明星陣容。主辦單位特別邀請到味全龍當家球星陳子豪、陳冠偉、李致霖，以及讓全台球迷融化的「小龍女」李多慧、張晴、口水親臨現場。

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

想像一下，平日在球場上活力四射的李多慧，這次換個場景來到古色古香的永靖老街與成美文化園，簡直美得像幅畫！這場活動讓粉絲能從永靖街區一路追星到園區內，明星魅力將席捲整個彰化！

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

更讓粉絲尖叫的是，成美文化園將在當日下午於絕美的「松緣會館」舉辦一場超限量的「小龍女手作刈包派對」。幸運的粉絲不僅能與女神一起體驗手作樂趣，近距離感受李多慧的招牌甜笑，還能享受美味可口的手作刈包，絕對是今年冬天最幸福的時刻！沒搶到名額也別灰心，當天「東園區」也將特別延長開放，讓遊客在夜間也能漫步在絕美庭園中，走逛散策市集、沉浸在永靖之美！

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

《超級夜總會》首度開棚！ 澎恰恰、許效舜、苗可麗嗨翻永靖夜

白天追完女神，晚上的重頭戲更是不能錯過！台灣最接地氣、最爆笑的綜藝節目《超級夜總會》，此次移師到成美文化園區錄影，由綜藝天王澎恰恰、許效舜以及金鐘視后苗可麗領軍主持，這三位「鎮場之寶」的功力無須多言，光是看他們鬥嘴鼓就值回票價。節目還邀請了多位實力派歌手接力演出，準備用勁歌熱舞將現場氣氛炒到最高點。

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

不只追星！「擲筊迎福」求好運 338桌平安宴創紀錄 

當然，既然是「謝平安」，傳統文化的底蘊才是活動的靈魂。這項深植永靖在地文化的慶典，為了讓年輕一代也能體驗傳統信仰的魅力，今年除了經典的神尊遶境、散策市集以及超壯觀的「千人搓湯圓」外，更首度推出「擲筊迎福謝平安」活動 。

  此外，象徵團圓與豐收的「梅花平安宴」，今年更是席開338桌，創下歷年新高。數千人同時在街頭圍爐吃飯的盛況，這樣的熱鬧與人情味，絕對其他地方少見的溫暖體驗。  

拿出行事曆，把12月13、14日這兩天空下來，揪家人、閨蜜或另一半一起到彰化永靖，感受這場「年度最強歲末盛典」，讓傳統與現代的火花溫暖2025年末！

▲▼永靖謝平安,彰化,李多慧,手作,刈包,超級夜總會,味全龍,頂新。（圖／擷取自影片）

2025永靖謝平安家年華 

活動日期：2025年12月13日（六）、14日（日） 

活動地點： 

主會場｜永安宮路口（永靖街、東門路） 

第二會場｜成美文化園・東園區（彰化縣永靖鄉中山路二段60號）
小龍女「手作刈包」付費活動報名： https://pse.is/8eksct
更多謝平安活動資訊：https://line.me/R/ti/p/@174kfzyv

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

華信每周五推國內線優惠　越捷航空明將釋出0元機票

快訊／12:49宜蘭規模4地震　「4縣市有感」最大震度1級

台大泳后丁妹「度寶寶蜜月」　和老公對望放閃！露孕肚超美

訊息轟炸！LINE「1功能」瞬間乾淨　一票人驚嘆實用：現在才知道

青年百億圓夢「赴韓見習K-pop」　賴清德：每人都是下一個周子瑜

小紅書禁一周！他實測「手機還能使用」曝2可能性：結果更多人用

「閃耀新北1314跨河煙火」雙主場、雙舞台迎接2026　八里低碳遊程、淡水古蹟漫旅跨年輕旅行首選

為何「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解　網猜1原因：根本不需要

