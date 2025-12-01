　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025永靖謝平安家年華將登場！呷平安拜平安　永安宮「擲筊賽」首獎iPhone 17

▲▼永靖謝平安家年華,永安宮,iPhone 17。（圖／業者提供）

▲永靖謝平安家年華即將登場，每年都有精彩表演在永安宮前炒熱活動氣氛。（圖／業者提供， 下同）

生活中心／綜合報導

「永靖謝平安家年華」由永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦，活動時間在12/13至12/14，這項文化盛事在彰化縣政府、永靖鄉公所的協助下，以及全鄉24村和社區的用心投入，迄今已邁入第七年，不僅成為「全世界永靖人的家庭日」，每年也吸引許多遊客來永靖朝聖最道地、最有人情味的平安祝福！今年活動包含各村神尊遶境祈福、千人搓湯圓、梅花平安宴，還有永安宮「擲筊賽」最大獎iPhone 17，成美文化園邀請「超級夜總會」演出，味全龍啦啦隊小龍女李多慧和多位球星一起來鬥鬧熱。

▲▼永靖謝平安家年華,永安宮,iPhone 17。（圖／業者提供）

▲「千人封街搓湯圓」為永靖謝平安最經典活動，「平安宴」代表「呷平安」。

謝平安可說是臺灣的感恩節，在傳統農業社會裡，這項傳統儀式通常在秋收舉行，透過祭拜，向天公、神明感謝過去一年的庇佑，「永靖謝平安家年華」特別將謝平安結合冬至團圓搓湯圓習俗，讓「千人封街搓湯圓」成為永靖謝平安最經典獨特的招牌特色，每年詢問度最高的「平安宴」則代表「呷平安」，與親友共同團圓用餐吃下滿滿平安福氣，今年目標席開338桌， 目前已經報名截止。

今年活動邀請了來自永靖24 村各宮廟、共計36座神尊參加遶境活動， 將神明的庇佑帶往每個角落，確保地方平安順遂，保佑信眾。永安宮舉辦的「擲筊迎福謝平安」，只要報名就能獲得限量「永安宮王爺小神衣」乙件，讓信眾在祈求福運的同時，還有機會把大獎帶回家，只要現場擲出最多聖杯，就有機會獲得最新款 iPhone 17 智慧型手機、平安金現金共超過200多份好禮，邀請大家試手氣，為新的一年討個平安好兆頭。

▲▼永靖謝平安家年華,永安宮,iPhone 17。（圖／業者提供）

▲頂新和德文教基金會今年邀請職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧等人。

頂新和德文教基金會也邀請職棒味全龍球員陳冠偉、陳子豪、李致霖，以及小龍女李多慧、口水、張晴，一起走進永靖，親自感受「永靖謝平安家年華」的魅力。市集也邀請更多在地與特色攤商共同參與，成美文化園更配合活動開放夜間參觀，推出限定夜市集與煙火秀，並首次邀請《超級夜總會》在永靖演出。

彰化永靖共好協會理事長陳雍讓表示：「邀請大家走進永靖，一起謝平安呷平安、共度團圓，來作客。」，活動詳請請見：https://lihi.cc/ELRx6

▲▼永靖謝平安家年華,永安宮,iPhone 17。（圖／業者提供）

▲「2025永靖謝平安家年華」歡迎攜家帶眷來體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

更多熱門

相關新聞

Andy台下「1畫面被捕捉」　粉絲感動：終於有錢了

Andy台下「1畫面被捕捉」　粉絲感動：終於有錢了

被封為「最慘台男」之一的Andy老師，頻道、收入全被張家狠心奪走，還窮到搬回6000元小套房，身上只剩下一台舊相機。如今他滿血復仇成功，奪下第七屆走鐘獎「年度個人創作獎」，有網友眼尖發現，導播捕捉台下的Andy，手裡拿著蘋果新機拍照，讓一票人感到欣慰直呼「Andy終於有錢換iPhone 17了！」

中華電信辦iPhone 17現折2000

中華電信辦iPhone 17現折2000

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲

可愛度破表！旺柴獲得最新iPhone 17超有戲

iPhone 17在美中2國銷量比前代高出14％

iPhone 17在美中2國銷量比前代高出14％

蘋果鏈盼到甘霖　iPhone 17掀全球換機潮

蘋果鏈盼到甘霖　iPhone 17掀全球換機潮

關鍵字：

永靖謝平安家年華永安宮iPhone 17

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面