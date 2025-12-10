　
地方 地方焦點

農村社區與11家星級綠色餐廳協力　南投縣獲綠色餐飲最佳城市獎

▲南投縣獲2025綠色餐飲最佳城市獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣獲2025綠色餐飲最佳城市獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣綠色餐飲指南（G Green Dining Guide, GDG）日前舉辦「2025綠色餐飲年會」，南投縣以「在地農村×綠色餐飲」模式脫穎而出，獲「最佳永續飲食城市獎」，也是全國唯一獲獎縣市。

南投縣政府指出，綠色餐飲年會由台灣綠色餐飲指南主辦，並獲英國Sustainable Restaurant Association（SRA）授權執行Food Made Good評鑑，今年活動於12月3日於松山文創園區登場，南投縣農業處長蘇瑞祥出席代表接受「2025綠色餐飲最佳城市獎」。

▲南投縣獲2025綠色餐飲最佳城市獎。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，縣長許淑華重視農業發展，近年推動農村產業升級，透過社區農業經理人機制，協助社區鏈結品牌、加工、產銷與永續教育，將在地農產導入城市綠色餐廳，形成環境、產業、食育兼具的永續合作鏈，獲評審高度肯定；本次成就由農村社區與綠色餐廳共同達成，透過友善耕作、永續採購及低碳飲食，實現「從產地到餐桌」完整鏈結，展現南投在綠色飲食的城市示範性。

目前南投計有11家綠色餐廳獲星級評鑑肯定，包括SMOK製甜所、小川埔里景保齡素園區、山慕民宿、仕合廖家、哈奇企業有限公司、雲品溫泉酒店雲月舫餐廳、慢午野食有限公司等7家獲得SRA「Food Made Good」三星肯定；二星店家有小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶、虎嘯山嵐等4家。

蘇瑞祥強調，南投擁有台灣最完整的山林與水源環境，孕育茶、蔬果、香草、咖啡等特色作物，社區多採友善土地、永續耕作方式生產，食材具低碳、乾淨、透明、可追溯等優勢；綠色餐廳因而優先採用南投農村食材，將土地原味融入餐飲創意，讓消費者能在城市餐桌上品嘗永續美味，該縣綠色餐飲模式也將持續擴大。

綠色餐飲最佳城市獎台灣綠色餐飲指南綠色餐廳

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

