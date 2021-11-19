從綠色產品到綠色百貨！　遠東SOGO讓消費者逛街也能愛地球

▲從綠色商品、綠色餐廳到綠色百貨，遠東SOGO讓消費者逛街也能一起愛地球。（採訪撰稿 ／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

用電子禮券付費，快速又環保，遠東SOGO是台灣第一家發行電子禮券的百貨公司，從2015年開始推動電子禮券，6年來省下約2座玉山高的紙量，去年更將APP全面升級，紙本抵用券全面電子化，讓消費者逛街也能愛地球！

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▲▼遠東SOGO是台灣第一家發行電子禮券的百貨公司。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

遠東SOGO董事長黃晴雯分享，「很多人都說百貨做環保，要怎麼跟科技大廠或上市公司來比較，其實我覺得對我們遠東SOGO來講，我們愛地球、愛這片家園的心，就是我們台灣人很溫柔敦厚的那份初心，做就對了！而且路走對了，我們就不怕遠。全球在推動減碳的目標，台灣是要在2025年實施淨零碳排，這目標說近不近，說遠也不太遠了，對我們台灣整個社會來講，都是一個很大的考驗，但我在這邊代表我們遠東SOGO說，我們已經準備好了！」。

▲SOGO百貨天母店和新竹店都已建置太陽能發電系統。

▲SOGO是第一家取得減碳標籤的百貨公司。

響應「淨零碳排」國際趨勢，SOGO是第一家取得減碳標籤的百貨公司，更連續三年獲得國家企業環保獎，天母店和新竹店都已建置太陽能發電系統，SOGO不只要當坪效王，更要當節能省電王！6年前開始，年年舉辦小農展推廣在地食材，以減少運輸包裝，綠色餐廳、綠色商品也深受民眾喜愛，在吃得健康的同時，也能用得安心。

▲年年舉辦小農展推廣在地食材，以減少運輸包裝。

民眾鐘先生說：「我支持環保愛地球，所以外出時我都習慣自備餐具，剛好SOGO這邊都是配合綠色餐廳，像是他外帶不會提供一次性餐具，然後吸管也會用紙吸管，或可以分解式的，對環境不會造成太多負擔，我覺得這樣滿好的」。

▲綠色商品受民眾喜愛。

▲SOGO百貨明亮、寬敞，是許多民眾逛街購物首選。

民眾李小姐開心來逛街，她分享，「SOGO好像之前有重新改裝過，我覺得整體感覺設計比較明亮、寬敞一點，逛起來還滿舒服的！而且多了許多有認證的綠色商品可以選購，我自己還滿喜歡的，也很認同」。從綠色產品走到綠色百貨，SOGO百貨成為企業新典範，願景希望與時俱進、友善共好，成為為社會大眾提供全方位時尚生活體驗的零售標竿企業。