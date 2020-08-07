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竹市啟動全民綠生活　9月底前綠色餐廳消費送10億綠點

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▲民眾掃描手機QR CODE集綠點。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾掃描手機QR CODE集綠點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局近日配合環保署展開「綠色餐廳來店禮」，即日起至9月底，在新竹市9家綠色餐廳消費，每人最多可享有1萬5千綠點相當150元的優惠，全國共有 10億點綠點，等同1千萬元的優惠，送完為止。環保局長江盛任說，去綠色餐廳消費，除了落實綠色消費習慣，也促使更多餐廳願意響應在地、惜食的全食料理方式，建立完整「在地生產、供應與消費」的減碳供應鏈，達成生態、自然環境之良性循環。

新竹市環保局長江盛任表示，「綠色餐廳」是一種對環境友善，有效利用能源的概念建造、設計及營運，從外觀的建築整體設計，到內部的廚房器材，甚至廢棄物、廚餘的處理等，皆有「綠化」行動。還會優先使用國產或有機食材，同時不主動提供一次性產品，如免洗餐具等。

目前新竹市有9家綠色餐廳，包括古拉爵迎曦店、古拉爵遠百店、涮乃葉大魯閣湳雅店、涮乃葉SOGO巨城店、綠舍奇蹟健康蔬食、慢飛兒庇護工廠、JAI宅巨城店、實物生活X雜食鋪、岩漿火鍋新竹經國店，請民眾多多光臨並享有綠點優惠。

江盛任表示，針對廚餘處理方式，過去總是努力在「末端」的廚餘利用管道，但更前進的做法應該從「源頭端」開始做起，像是惜食、打包等避免產生廚餘的具體作法，未來若能進一步推廣全食材運用，將可不浪費食材、減少廚餘量。環保局為落實綠生活，鼓勵綠色餐廳使用在地食材，減少運送里程，將可減少排碳，同時善用當季食材，更可以吃到最健康且減少農藥使用的蔬果。歡迎民眾踴躍到綠色餐廳用餐，參加環保署提供的綠色消費回饋，共同建構綠色經濟循環，落實全民綠色生活。

環保局表示，第1波「來店禮」即日起至9月底，民眾只要下載”環保集點”APP並加入會員，前往綠色餐廳消費，不限消費金額都可獲得5,000點綠點（相當於現金50元），每人最多領3次，最高可領到相當15,000點的綠點(等同於150元現金)。緊接著10月至12月將推出第2波的現金折抵，消費滿100元憑發票號碼上網登記即可得到20%的綠點回饋，例如消費金額達3,000元就可領到6萬綠點，相當600元的「消費贈點」，以及第三波「點數抵用再回饋」，只要抵用5,000綠點即可贈2,000點，最高可以領到5萬綠點(相當於500元)。

環保局鼓勵民眾領到振興券，可以優先選擇綠色餐廳，除了用行動力挺惜食外，獲得的綠點也不用急著用掉，搭配10月至12月第2波、第3波活動使用，可以發揮最大效益，最高可領到1,250元，力行綠生活又享好康。

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